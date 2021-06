Glaces contaminées : le patron des Glaces des Alpes réagit après le rappel de ses produits

Après l’annonce du rappel de nombreuses marques de glace susceptibles de contenir un ingrédient contaminé par l’oxyde d’éthylène un produit cancérogène, le patron des Glaces des Alpes, entreprise d’Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie) réagit. Il est lui aussi concerné par ce rappel et cette interdiction de vendre annoncés en début de semaine par le ministère de l'Économie. Dans ce dossier, le patron des Glaces des Alpes estime être "une victime". Pour lui, la décision de retrait et de rappel est même "exagérée". Explications.

Nos sorbets sont parfaitement sains

L'oxyde d'éthylène a été détecté dans le stabilisant utilisé par Glaces des Alpes, et livré par une société américaine. "Cela ne représente que 0,3% de la préparation de nos sorbets, c'est infime", assure Philippe Gaudin. Selon lui, des analyses prouvent que le produit final créé par son entreprise est parfaitement sain. Philippe Gaudin a été très affecté par des réactions violentes de certains consommateurs. "Nous sommes des artisans responsables, pas des assassins.", clame-t-il.

Un coup de massue pour l'entreprise

Ce retrait des produits est un coup de massue pour l'entreprise haut-savoyarde. "Ce sont 400.000 litres de glace déjà produits qui vont partir à la poubelle", soit l'équivalent de 500 palettes et 15 semi-remorques. "C'est une catastrophe", poursuit Philippe Gaudin. Son entreprise emploie 80 personnes et a déjà été très impactée par les confinements successifs, puisqu'elle travaille à plus de 90% avec les restaurateurs.