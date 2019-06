Le patron du J'Go à Toulouse est mort à 53 ans

Toulouse, France

C'est par une simple citation sur la page Facebook et sur le compte Twitter de l'établissement, que le J'Go annonce la mort de Denis Mélie, figure de la restauration toulousaine installé place Victor Hugo, dans la ville rose.

Denis Méliet n'avait que 53 ans. Celui qui avait créé le restaurant toulousain "Le J'Go" en 1995, a fait un arrêt cardiaque ce lundi. Une perte pour beaucoup dans la ville rose, puisque son établissement était très prisé des personnalités locales. Un restaurant réputé pour sa "bonne bouffe" et sa proximité avec les producteurs du coin. "La méthode J’Go repose sur l’achat de carcasses entières (bœuf, mouton, agneau, porc) et de légumes frais locaux", indique l'établissement sur son site internet.

L'établissement s'est également délocalisé dans la région parisienne, rue Drouot en 2002, et pourvu d’un second en 2007, attenant au marché de Saint-Germain-des-Prés. Et le restaurateur avait encore plein de projets : "Des idées, il en avait beaucoup dans sa tête", se souvient l'une des salariées, très affectée par cette disparition.

Pour le moment, la famille cherche une façon de lui rendre hommage.