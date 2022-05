Le Pays de la Châtre officialise son Transport d'utilité sociale

Vers la mi-juin, le Pays de la Châtre devrait lancer son Transport d'utilité sociale. Des conducteurs bénévoles seront mis à disposition par Familles rurales pour permettre de se déplacer aux habitants qui n'ont pas de véhicule et sont mal desservis par les transports en commun.

Le Pays de la Châtre tente de résoudre les problèmes de déplacement de ses habitants. À partir de la mi-juin, le Syndicat mixte lance son Transport d'utilité publique. La Convention a été signée ce mercredi à 17h30. Des chauffeurs, gérés par Familles rurales, seront déployés pour permettre aux Castrais de se rendre chez le médecin, chez de la famille, ou encore au supermarché. Ils pourront être pris en charge et déposés dans un rayon de 60 kilomètres autour de la Châtre. Familles rurales a déjà trouvé douze bénévoles pour remplir cette mission et en cherche encore. La Croix Rouge se greffe également au dispositif en proposant elle aussi des conducteurs. Les chauffeurs se rendront disponible dans l'idéal une ou deux demi-journées par semaine.

Pour pouvoir utiliser ce service, il faudra appeler un numéro de téléphone et Familles rurales mettra ensuite les chauffeurs en lien avec les usagers. Ces derniers verseront ensuite à leur chauffeur, 32 centimes par kilomètre effectué. Il y a deux conditions pour pouvoir bénéficier de ce transport solidaire : être domicilié dans le Pays de la Châtre et toucher moins de 1 100 euros par mois.

La raison de la mise en place de ce dispositif est de répondre à une réelle urgence en matière de mobilité. Environ 3 500 habitants du Pays de la Châtre n'ont pas accès à un véhicule, selon l'enquête menée par le Syndicat mixte. Un souci dans une zone très rurale et pas forcément très bien desservie par les transports en commun. D'autant plus que le niveau de pauvreté y est plus élevé que la moyenne française.

Ce Transport d'utilité publique est en partie financé par le département. Il sera en phase de test pendant six mois. En cas de réussite, il deviendra permanent et pourrait être étendu au reste de l'Indre.