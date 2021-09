Le paysage va bientôt changer au Haut-du-Lièvre à Nancy. En début d'année prochaine, les travaux de destruction d'une partie de la barre du Cèdre bleu devraient commencer. Le coup d'envoi visible d'un vaste plan de rénovation urbaine qui touchera le plateau de Haye, les Provinces à Laxou mais aussi les Nations à Vandoeuvre ou Haussonville à Nancy. En ce qui concerne le Haut du Lièvre, ce sont 140 millions d'euros qui vont être investis d'ici à 2026 grâce à l'agence nationale pour la rénovation urbaine, l'Etat et les bailleurs sociaux notamment. En ce qui concerne les barres du Cèdre bleu et du Tilleul argenté, on passera de 1 257 logements à 713 grâce au découpage des immeubles et leur réhabilitation.

Transformer l'existant, un vrai pari, explique Jérôme Dal Borgo, directeur général de l'office métropolitain de l'habitat :

"La solution de facilité aurait été de tout démolir. Le pari a été de redonner une attractivité à ces logements. Il faudra travailler sur l'image de ce quartier là. Pour démolir et réhabiliter, on a été de vider ces barres d'immeubles. Demain, après un traitement qualitatif, le pari commercial sera de relouer ces 700 logements."

Plus que deux familles au Cèdre bleu

En attendant, le Cèdre bleu se vide de ses habitants. Plus que deux familles à l'intérieur et ce sera terminé dans les prochaines semaines. Au pied de l'immeuble, on trouve encore des camions de déménagement et des habitants qui s'interrogent :

"Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. J'aimerais que ça reste comme ça."

La barre du Cèdre bleu sera découpée pour laisser place à trois immeubles : 299 logements contre 566 jusque là. Ensuite, ce sera au Tilleul argenté d'être réhabilité avec pour beaucoup d'habitants l'envie de rester, explique Myriam qui vit et travaille ici depuis toujours :

"Moi, je suis attachée à mon quartier. Mes filles aussi. Quand je leur ai dit qu'on allait partir... Sauf s'ils me proposent le super logement avec piscine, spa, peut-être (rires)"

Le Cèdre bleu se vide dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy © Radio France - Cédric Lieto

Des centaines de relogements

Le relogement des locataires de ces immeubles, c'est un vrai défi pour Patricia Pétry, directrice du pôle parcours résidentiel à l'office métropolitain de l'habitat, avec des habitants qui ne veulent qu'une chose, revenir :

"Le logement qu'on leur octroie aujourd'hui, on est sur une sortie définitive mais la porte reste ouverte. Si la famille souhaite faire une demande de logement pour revenir sur le quartier, on l'étudiera. Après, je pense que pour certains, une fois installés, ils ne voudront plus bouger, j'en suis quasiment persuadé."

Il reste encore 279 familles à reloger du Tilleul argenté. Certaines pourront habiter dans les nouveaux logements du Cèdre bleu à l'horizon 2024.