Le paysagiste creusois Alain Freytet va recevoir le "Grand Prix National du Paysage"

Une distinction prestigieuse va être remise ce lundi 28 novembre au paysagiste creusois Alain Freytet. Il va recevoir, des mains de la secrétaire d'Etat à l'écologie Bérangère Couillard, le "Grand Prix National du Paysage". Cette reconnaissance est décernée tous les deux ans. Elle récompense des projets paysagers exemplaires dans le processus de transformation des territoires. En l'occurrence, Alain Freytet est récompensé pour sa participation à la restauration du cap Fréhel, situé près de Saint-Malo en Bretagne.

Perspective générale du Cap Fréhel - Alain Freytet et Franck Watel.

Le Cap Fréhel est une des plus grandes landes atlantiques existante, mais elle était dégradée. Le jury salue la discrétion de cette restauration , initiée par le conservatoire du littoral . Le projet visait notamment à enlever plusieurs verrues qui gâchaient le paysage : un vieux restaurant dégradé, un parking de 400 places de stationnement etc. Dorénavant la nature semble avoir regagné ses droits sur ce site naturel surplombé par le plus vieux phare à terre de Bretagne.

