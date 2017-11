Le Pech Bleu à Béziers : une entreprise funéraire à l'écoute des familles endeuillées.

Le Pech Bleu, entreprise funéraire d'économie mixte, apporte à 54 communes de l'Ouest-Hérault le maximum de soutien aux familles dans la peine.

La concurrence au sein du marché funéraire est rude : rien qu'à Béziers, une dizaine d'entreprises offre ses services. Mais le Pech Bleu s'affiche large leader dans le biterrois. Chaque année, environ 1 500 familles font appel à cette société sans actionnaires et donc avec moins de pression concernant les bénéfices. Résultat : le Pech Bleu propose des tarifs en deçà de la moyenne nationale, avec des prestations qui tiennent compte des souhaits des familles endeuillées.

Aujourd'hui, le Pech Bleu organise 50% de crémations et 50% d'inhumations. La tendance est à la cérémonie personnalisée avec photos, textes ou vidéos choisis par les familles. Et celà ne coûte pas plus cher comme l'explique Manuel Sauveplane, directeur du Pech Bleu.

Personnalisation des obsèques ne veut pas dire facture gonflée.

Nous pouvons organiser des obsèques très personnalisées comme fournir un piano ou demander à une chanteuse professionnelle d'interpréter un air en live.

"Tout est possible dans la limite du respect du défunt"

Manuel Sauveplane dirige le Pech Bleu à Béziers. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Et en exclusivité dans le monde funéraire français, le patron du Pech Bleu à Béziers oblige ses quelques 50 salariés à fréquenter la salle de sport réservée au personnel.

C'est important de lier le sport à notre travail...Il y a un coach sportif, ancien international de rugby, qui les accompagne.