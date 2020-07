Le pèlerinage M de Marie dans l'Yonne jusqu'à la fin du mois

Ce pèlerinage appelé M de Marie" a vu le jour à la suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. La catastrophe a suscité une véritable émotion et notamment au sein de la communauté des fidèles.

Deux processions sont donc partis du sud de la France le 1er juin, et leurs itinéraires dessinent le grand M de Marie. L'une des processions va de Lourdes jusqu'à Pontmain en (Mayenne). L'autre, partie de La Salette en Isère, passe quelques jours dans l'Yonne, avant de rejoindre Paris.

Les deux se rejoindront le 12 septembre à Pellevoisin dans l'Indre.

La calèche est tirée par un cheval de trait du nom d'Azur de la Chapelle. La sainte Vierge d'1m 80 de haut est sur une remorque. Le tout pèse près d'une tonne.

Le reportage de Damien Robine avec les pèlerins à Usy à quelques kilomètres de Vezelay. Copier

Le confinement nous a privé de contact humain, Marie vient nous délivrer : Damien

A chaque étape, la sainte Vierge est attendue. Des regards , des gens qui s'approchent de la calèche , qui viennent parler avec les pèlerins. C'étaient le cas à Isy entre Quarré les Tombes et Saint Père Sous Vezelay. Damien, un lyonnais est un des pèlerins. Il comprend cet engouement, qui s'explique notamment par les semaines de confinement. "On a été enfermé chez nous de force, donc de voir la Vierge, c'est Marie qui vient nous délivrer. Il y a eu beaucoup de fraternité durant le confinement par l'intermédiaire des écrans. Mais quand même, le contact humain, se parler, partager, on ne peut pas le remplacer."

Une messe en plein air à Isy dans l'Yonne a lieu après l'arrivée de la statue de la Sainte Vierge © Radio France - Damien Robine

L'incendie de la cathédrale de Nantes ça nous touche , mais ce n'est que du matériel : Aurélie

Partager c'est aussi ce qui motive Aurélie. Cette grenobloise est venue marcher quelques jours avec ses enfants et ses parents derrière la Sainte Vierge. Et rien ne vient entacher son bonheur. Même pas la nouvelle de l'incendie de la cathédrale de Nantes ce weekend . "Ça nous touche, mais en même temps nous savons que c'est du matériel. Même s'il y a plein d'histoire qui part en fumée, ça n’anéantit pas l'église. Ça n'anéantit pas notre foi. Au contraire elle est renforcée. L'église, c'est nous tous. "

La calèche transportant la Vierge arrive ce mardi à Vézelay. Elle sera samedi à Auxerre , le 27 juillet à Joigny et à partir du 29 juillet à Sens.