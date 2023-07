Le pélicandrome de Hyères très attendu par les pompiers pour lutter contre les feux

Le pélicandrome de Hyères permettra de recharger plus rapidement les Dash en produit retardant (illustration)

Ce sera une arme de plus dans la "guerre du feu" lancée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Le pélicandrome de Hyères sera normalement opérationnel pour la saison 2024. Cette nouvelle base pour les engins aériens est très attendue par les pompiers du Var et de toute la région.

ⓘ Publicité

Le pélicandrome est cet aérodrome construit dans les 70 et situé sur la base aérienne de Hyères. Il est déjà utilisé par les engins aériens mais doit être rénové pour pouvoir accroître leur efficacité. Une fois modernisé, le pélicandrome pourra ravitailler en produit retardant (10.000 litres par engin) 2 avions Dash en même temps et en 6 minutes seulement. Aujourd’hui, les Dash sont basés et ravitaillés sur la base de la Sécurité civile de Nîmes.

Un emplacement stratégique pour toute la région

"S’il y a des risques incendie dans le Var, les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, nous devons absolument avoir ces avions à proximité de nous" explique le Contrôleur général, Eric Grohin, directeur du SDIS 83 (Services départemental d’Incendie et de Secours). "Et c'est le rôle du pélicandrome d'accueillir ces avions, mais aussi de pouvoir les recharger en produit retardant. Ils n’auront plus besoin de retourner sur Nîmes. Cet emplacement est donc stratégique, pas seulement pour le Var mais pour toute la région" poursuit le patron des pompiers du Var.

La réhabilitation du Pélicandrome de Hyères coûte 4,2 millions d’euros financés par la Région (2,1 millions d'€), le Conseil départemental du Var et l’Etat.