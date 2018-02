Chamonix-Mont-Blanc, France

C'est un anniversaire en grande pompe, et au long cours qui débute ce lundi à Chamonix; celui du PGHM de Chamonix.

Le peloton de gendarmerie de haute-montagne de Chamonix, l'un des plus grands postes de secours en montagne du monde, fête ses 60 ans. Des manifestations auront lieu tout au long de l'année à Chamonix. Les festivités commencent ce lundi après-midi devant la caserne ANSELME où sera dévoilée une sculpture de bronze, avant, au MAJESTIC, un retour sur l'histoire et la création de cette unité d'élite.

Jusqu'au milieu du 20 ème siècle, la haute-montagne est une terre d'élites. Des montagnards avides d'exploits, une bourgeoisie en quête de sensations. Mais avec l'avènement des congés payés, et l'émergence des associations sportives, l'alpinisme se démocratise. Les pratiquants se multiplient, les accidents aussi. Les secouristes occasionnels et non rémunérés, guides et militaires, ne veulent plus assumer ces missions dans ces conditions. Après des dizaines de morts passées inaperçues, la lente agonie de deux jeunes grimpeurs, va bousculer les esprits et conduire à la création en 1958 du groupe spécialisé de gendarmerie de haute-montagne.

Ce funeste mois de décembre 1956, l'aspirant guide Jean Vincendon et l'étudiant belge François Henry partent fêter Noël au sommet du Mont-Blanc. Ils se lancent dans l'ascension de l'éperon de la Brenva, mais contrariée par la météo, leur expédition vire au drame. les hélicopètères ne peuvent rien. Une seule caravane terrestre partira à leur secours, 10 jours après l'alerte. Dans la vallée, le macabre feuilleton est suivi aux jumelles, l'indignation enfle, l'attentisme de l'armée et la compagnie des guides de Chamonix est montrés du doigt. Là haut vincendon et Henry sont morts de froid; leur corps seront redescendus presque trois mois plus tard.

Aujourd'hui il existe 16 PGHM en France dont 4 en pays de Savoie, Modane, Bourg-saint-maurice, Annecy et Chamonix, et 5 PGM, dans le jura, les Vosges, le massif-central . Les secours en montagne sont également assurés par les unités de montagne de la police nationale avec notamment la CRS Alpes et son détachement d'Albertville.