Le peloton du Tour de l'avenir fait étape en Indre-et-Loire

La 5ème étape du Tour de l'avenir passe par la Touraine ce mardi. Cette course cycliste est réservée aux meilleurs jeunes pros de 19 à 23 ans. Attention, la circulation à Amboise et sur les bords de Loire sera du coup compliquée.

C'est un peu le petit frère du Tour de France. Le Tour de l'avenir traverse ce mardi la Touraine. C'est la 5ème étape de cette épreuve réservée aux meilleurs jeunes pro de 19 à 23 ans, entre Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire et Amboise, soit 157kms sur nos routes avec les vélos et les voitures des équipes. Autant dire que le trafic va être perturbé, d'abord en bord de Loire.

Circulation fermée entre Candes-Saint-Martin et Langeais pendant une demi-heure

Après le départ de Montreuil-Bellay à 12h15, le peloton va passer par un des plus beaux villages de France, Candes-Saint-Martin. Il va longer la Loire jusqu'à Langeais, ce qui veut dire que la route entre les deux communes sera fermée pendant une demi-heure. Une demi-heure c'est le temps de fermeture de chaque route en fait sur le passage de la course. Après Langeais, les jeunes cyclistes vont remonter vers le Nord direction Cinq-Mars-la-Pile, puis Neuillé-Pont-Pierre.

La circulation sur le mail à Amboise interdite entre 8h et 18h

Ensuite ils vont descendree par Rouziers, Monnaie, Nazelle-Négron et Amboise, la ville d'arrivée. C'est là que vont se concentrer les plus grosses difficultés. Le peloton y est attendu vers 15 h15. Il va passer une première fois sur le mail, faire une boucle vers Lusseau et revenir à Amboise. L'arrivée se fera entre la fontaine Max Ernst et le Kiosque. La circulation sur le mail est interdite de 8h à 18h puisqu'il y aura des animations. Il sera quand-même possible de passer dans Amboise en suivant des déviations au sud de la ville mais ça s'annonce très chargé. Et si vous souhaitez assister à l'arrivée à Amboise, RDV vers 16h20 !