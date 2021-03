Le Percent annulé, des lycéens bravent l'interdit à Metz

La traditionnelle fête mosellane a été interdite par arrêté préfectoral, en raison de la situation sanitaire. Malgré le risque d'une amende, des petits groupes d'adolescents déguisés ont tenté de se réunir et d'échapper aux contôles de police dans les rues de Metz.

Des lycéens déguisés sur la place de la République à Metz ont été contrôlés et dispersés par la police.

Déguisés en renard, en banane, en hippie ou en grenouille.... Quelques lycéens ont tenu à marqué le coup, malgré l'interdiction par la préfecture du défilé Percent cette année. À cent jours des épreuves du baccalauréat, ils étaient quelques-uns sur une place de la République quasiment déserte, à Metz.

"Je sèche les cours et je m'en fous complètement, assure Maurine, une élève de Terminale. S'il faut payer l'amende de 135 euros, je la paierai." À ses côtés, d'autres irréductibles fêtards se remettent d'un contrôle de police, à l'issue duquel ils ont dû abandonner leurs bouteilles d'alcool, car un autre arrêté interdit la consommation d'alcool sur la voie publique dans les communes de plus de 10 000 habitants en Moselle.

On nous a volé notre Percent. On nous vole notre jeunesse."

Antoine a été "contrôlé cinq ou six fois" par les policiers qui étaient "à chaque coin de rue". Mais finalement, il n'a pas eu d'amende et a pu se réunir avec "une trentaine de potes, en respectant les distances et en portant un masque", dit-il. Quelques minutes d'insouciance relative, avant une nouvelle dispersion.

Même si elle a conscience de la gravité de la situation, sa mère étant infirmière dans un service Covid-19, Émilie est venue parce qu'elle a "envie de faire la fête. Je n'ai même pas pu fêter mes 18 ans, il faut qu'on vive notre jeunesse !" Tous et toutes ont un "sentiment d'injustice" : "On nous a volé notre Percent. C'est un événement qu'on attend depuis longtemps, comme n'importe quel lycéen. On nous vole notre jeunesse", explique Agathe, 18 ans. Il y a deux ans, son amie, Laura, avait assisté à un Percent "festif". Cette année, "tout est gâché", regrette-t-elle.

Alors que le petit groupe fait part de son ressenti, une voiture de police approche. Certains lycéens décampent. Les autres auront droit à un contrôle d'identité et à des remontrances de la part des agents. "Ce sont avant tout des contrôles préventifs, notamment sur les jeunes qui sont déguisés, décrit un policier. Les règles, qui ont été relayées par les établissements, ont été globalement bien respectées. Mais parfois il faut faire un peu de pédagogie."