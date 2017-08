Le perchiste bordelais Kévin Menaldo débute ses mondiaux avec de sérieux espoirs

Ce dimanche à 11h40, le perchiste Kévin Menaldo s'élancera pour les qualifications aux mondiaux de Londres. Une enceinte qu'apprécie le Bordelais puisqu'il y a réalisé deux concours à plus de 5m70. Au vu de sa saison, il peut nourrir un espoir de podium.

Kévin Menaldo se sent bien à Londres, dans ce stade olympique qui a vu Renaud Lavillenie briller au JO de 2012. Le Bordelais n'était pas là, mais il a depuis lui aussi foulé le tartan londonien. "J'ai fait deux supers concours en 2015 et 2014 où j'avais sauté à plus de 5m70, c'étaient mes premiers gros meetings internationaux. C'est vrai qu'il s'y dégage une atmosphère démente. On a vraiment des ondes positives, le stade est magnifique avec des lumières bleues... c'est vraiment un stade qui donne envie de sauter."

Un record personnel décroché il y a deux mois

Tout est réuni pour sortir la "perf'" de l'année. "On n'est pas là pour enfiler des perles" reconnaît le champion de 25 ans, "c'est l'objectif de l'année". Une année pour l'instant pleine de promesses puisque Kévin Menaldo a réalisé son record personnel à 5m83 le 29 mai dernier à Forbach, devenant codétenteur de la meilleure performance française de la saison avec Renaud Lavillenie. Il s'est même permis de battre le champion olympique au meeting de Nancy en juin dernier ! "On a une année qui s'est bien déroulée, sans pépin physique, sans encombres. Une belle régularité l'hiver, une belle régularité l'été... maintenant il ne manque plus qu'à sortir la grosse performance attendue au bon moment" explique le Bordelais, peut-être plus proche que jamais d'un podium mondial.

En y regardant de plus près, l'espoir est permis : sur cinq des six derniers championnats du monde, un saut à 5m83 aurait permis d'accrocher le bronze...