Le père André Binon vient de fêter ses 100 ans à Lupersat

Lupersat, Creuse, France

C'est un records de longévité ! Le père André Binon vient de fêter ses cent ans ce dimanche à Lupersat. Une messe en son honneur a été célébrée par l'évêque du diocèse de Limoges et de la Creuse Pierre-Antoine Bozo, dans l'église de la commune près d'Aubusson. L'abbé Binon a commencé à officier en 1943. Après 70 ans d'activité sacerdotale en 2016 à Lupersat, il a pris sa retraite en 2016.

Le père Binon entouré de ses amis les prêtres © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Le père Binon ému et plein de malice

Le père Binon, entouré de ses proches et de nombreux fidèles, est comblé : "Ça m'émeut d'être aux côtés de mon évêque, au milieu de mes amis les prêtres et puis d'une foule considérable." Il plaisante volontiers sur son grand âge : "Ça n'arrive pas tous les jours vous savez ! C'est le premier" dit-il en souriant après la messe dans la sacristie. "Je n'ai jamais connu d'homme centenaire à Lupersat, et pourtant il y a longtemps que je suis là. Alors j'ai dit quand même : il en faut un, je suis volontaire ! Et voyez je suis encore là, il faut les décrocher les trois chiffres !" ajoute-t-il l'air malicieux. Il ne nous a pas révélé son secret de longévité mais son humour l'a sans doute bien conservé.

Une foule immense lui rend hommage

Au cours de ses 73 années d'activité sacerdotale, le père Binon a eu l'occasion de rencontrer plusieurs centaines de paroissiens. Ce dimanche, ils sont très nombreux dans l'église de Lupersat à venir lui témoigner leur attachement. "Il fait presque partie de la famille chez nous, il connaît toute notre famille depuis cinq générations !" affirme Laetitia. La Lyonnaise vient régulièrement à Lupersat dans sa résidence secondaire. Monique, habite la commune depuis toujours : "Il m'a baptisé, il a fait ma communion, il m'a mariée. Il a baptisé mes enfants et mes petits enfants. C'est un homme très affable, très dévoué." confie la Lupersatoise devant l'église remplie.

Certains sont même restés debout pendant la messe © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Longévité hors du commun

"Au fond, on voit ce que c'est que le ministère d'un prêtre quand il s'exerce pendant tant d'années. Il baptiste, il enterre, il marie, il accompagne dans le deuil et dans la joie et les gens se rendent compte de ce que représente un prêtre et lui son reconnaissant. C'est très beau", constate l'évêque Pierre-Antoine Bozo. André Binon l'un des plus jeunes prêtres à avoir été ordonné en France, à l'âge de 23 ans en 1943. Normalement selon le droit canonique, il faut avoir 25 ans. "Il a eu une dispense de Rome" explique l'évêque Pierre-Antoine Bozo. "Il s'agit certainement d'un des effets de la guerre. Ce qui ajoute encore à sa longévité de ministère sacerdotale" ajoute le chef du diocèse du département qui espère voir l'église aussi remplie pour les prochains offices religieux.

Pierre-Antoine Bozo célèbre la messe © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

L'église de Lupersat remplie © Radio France - Mélanie Kuszelewicz