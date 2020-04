Le père d'Alexis Vastine va pouvoir garder la tenue de son fils, mise en vente pour aider les soignants

C'est la belle histoire dans la belle histoire. Il y a quelques jours, le père du boxeur eurois Alexis Vastine, décédé en 2015 lors du crash de deux hélicoptères pendant le tournage de l'émission "Dropped", a accepté de participer à "SportAidons", une vente aux enchères solidaire d'objets sportifs lancée sur Internet par le handballeur Cyril Dumoulin afin de récolter des fonds pour les hôpitaux et les personnels soignants qui luttent au quotidien pour le Covid-19.

"J'ai voulu donner le survêtement que portait Alexis lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, explique Alain Vastine. Il n'y a que mon fils qui l'a mis. Quand il est décédé, on a récupéré toutes ces affaires, j'en ai donné beaucoup pour les associations mais celui-là j'y tenais énormément. Et puis je me suis dit qu'il pouvait servir pour une bonne cause. Alexis aurait été d'accord avec moi, vu la générosité qu'il avait."

"Je vais l'encadrer"

Au départ, Alain Vastine n'a pas su tout de suite qui renchérissait sur la tenue de son fils. "Il n'y avait pas de nom, et je voyais qu'il augmentait, qu'il augmentait... il est monté jusqu'à 5 000 euros", raconte-t-il.

C'est finalement Cyril Dumoulin qui a contacté le père d'Alexis Vastine pour lui dire que le fameux acheteur était Aymeric Laporte, le défenseur de Manchester City, qui a surenchérit afin que le survêtement reste à Pont-Audemer, où est installé Alain Vastine. Et bien entendu, la somme sera comme prévu reversée aux hôpitaux.

"J'espère bientôt avoir son numéro de téléphone pour pouvoir le remercier, raconte Alain Vastine. Et j'aimerais l'inviter au Boxing Day que l'on organise à l'INSEP, avec Cyril Dumoulin parce que tout vient de lui." Quant au survêtement, "je vais l'encadrer et je vais mettre le nom d'Aymeric Laporte à l'intérieur", assure Alain Vastine.