Loïc Bureau : "Monsieur Le Drian, ramenez mon fils de Turquie"

Le père de Loup Bureau demande à Jean-Yves Le Drian de lui ramener son fils de Turquie. Le jeune journaliste originaire d'Orvault y est emprisonné depuis fin Juillet. Il avait été arrêté à la frontière irakienne avec sur lui des photos de combattants kurdes.

Loïc Bureau, le père de Loup Bureau, en appelle au ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian est en Turquie ce jeudi en déplacement officiel. Loup Bureau a été interpellé le 26 juillet à la frontière entre l'Irak et la Turquie avec des photos le montrant en compagnie de combattants kurdes. La justice turque l'a emprisonné pour soupçon d'appartenance à "une organisation terroriste armée". Le président Emmanuel Macron a eu deux fois son homologue turc au téléphone au mois d'août mais la situation n'a visiblement pas évoluée.

"Que Jean Yves Le Drian revienne de Turquie avec un souvenir, mon fils Loup" - Loïc Bureau le père de Loup

Loïc Bureau veut que le ministre mette fin à 50 jours d'une détention qu'il qualifie "d'inacceptable". Il a eu son fils au téléphone dimanche dernier, comme tous les 15 jours, et il lui a annoncé le déplacement de Jean-Yves Le Drian en Turquie. Samedi dernier, une opération massive d'écriture de cartes postales en turc a été lancée de Bruxelles et de Nantes avec ces mots "courage" et "liberté". Le père de Loup Bureau espère que des milliers de cartes seront envoyés à la prison turque où son fils est détenu.

