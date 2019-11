Le père des illuminations de Noël à Laval tire sa révérence

Laval, France

Une figure du tourisme mayennais tire sa révérence. Jean-François Blot de l'office de tourisme de Laval Agglomération vient de partir à la retraite. Il en était le directeur depuis 1996. Ce Breton, arrivé en Mayenne, en 1981 est aussi passé par le service communication de la ville de Laval.

C'est d'ailleurs lui qui a lancé les désormais célèbres illuminations de Noël. Un événement qui fait toujours la renommée de la ville au-delà des frontières de la Mayenne. Cette aventure a commencé en 1994. "L'objectif était de redynamiser le centre-ville en bénéficiant des aides de l'État dans le cadre du FISAC (fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, ndlr). On m'avait donc demandé de trouver une idée et j'avais proposé des illuminations. Sauf que je ne voulais pas des illuminations comme on en voit partout. Je voulais thématiser. On a donc anglé sur les personnages célèbres de Laval avec Alfred Jarry et le Douanier Rousseau par exemple. Des illuminations basées sur des événements nationaux comme l'année polaire où les Mayennais ont pu voir des igloos sur la rivière" explique Jean-François Blot. Les illuminations attirent aujourd'hui près de 30.000 spectateurs le week-end de la mise en lumière.

Après 23 ans aux services de l'office de tourisme de Laval Agglomération, Jean-François Blot estime désormais que l'enjeu est de développer des activités autour de la rivière de la Mayenne. "On a quand même un atout extraordinaire sur lequel on travaille depuis longtemps. Mais il faut qu'il y ait davantage d'activités au bord de l'eau. Par exemple au niveau du parking, quai André Pinçon devant le Cinéville. C'est bien dommage que ce soit un parking d'ailleurs. Il faut que ce soit des terrasses et un endroit plus convivial, que l'on soit vraiment au bord de l'eau quand il fait beau. Il faut développer les modes doux de circulation" explique le néo-retraité.