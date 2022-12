Le Père Noël a reçu du courrier sur l'Ile de Ré

Sur l'Ile de Ré, à Bois-Plage-en-Ré, une cinquantaine de courriers ont été reçus par le Père Noël. Pour mener cette mission à bien, l'homme au bonnet rouge a appelé ses lutins pour l'aider. Dans l'équipe de Bois-Plage, la cinquième adjointe au Père Noël, Amandine Bouhier et son lutin préféré, Quentin. C'est la troisième fois qu'Amandine s'investie dans l'opération. Cette année ça a commencé tôt, au début du mois elle a installé une boîte aux lettres rouge pour que les enfants puissent envoyer leurs lettres.

Boîte aux lettres du Père Noël de Bois-Plage © Radio France - Joséphine Ortuno

Une cinquantaine de lettres

Dans les lettres des enfants, on retrouve toujours le grand classique, la liste des cadeaux qui ont été commandés "Un quad, une figurine Pokémon, des livres Le Ranch", lit Quentin, lutin du Père Noël. Quentin s'occupe de la première lecture des lettres. Juste après, c'est amandine qui prend le relais. La cinquième adjoint aide le Père Noël a répondre aux enfants "Dans la lettre de réponse, on met des jeux des 7 différences et une lettre personnalisée, en ce moment on fait celle de Rafael" affirme Amandine.

Le bonheur des enfants

Amandine est née à Bois-Plage, ça fait 36 ans qu'elle habite dans le petit village. Elle était la candidate parfaite pour être adjointe au Père Noël, en réalité elle connaît très bien les enfants de la commune. "Je suis professeure de danse, j'ai mes petites danseuses qui ont envoyé des lettres au Père Noël" dit-elle un sourire sur le visage. "La dernière fois j'étais chez des amis, leur fille m'a dit avec des étoiles dans les yeux que le Père Noël lui avait répondu, ça fait plaisir de savoir que je participe à ça" explique l'adjointe au Père Noël.