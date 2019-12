Le Père Noël au chevet des enfants malades au CHU de Caen

Caen, France

Un costume rouge au milieu des blouses blanches. À la place du brancard, un traîneau. En ce 25 décembre, le Père Noël passe dans chaque chambre, au service de chirurgie pédiatrique du CHU de Caen, toujours très bien accueilli. Comme dans la chambre du petit Jules, deux ans et demi. "Oh, regarde, c'est le père Noël", s'écrit la maman.

Le petit garçon s'empresse d'ouvrir son paquet, sous l’œil ému de son oncle. "Franchement, c'est super ce que vous faîtes", lance-t-il au bonhomme barbu. Car, l'espace d'un instant, toute la famille oublie qu'elle est à l'hôpital. Peggy, la maman de Donovan, 11 ans, confirme. Son fils a été admis le 24 au soir, pour un problème osseux à la jambe. "C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte que c'est Noël en étant ici, mais la venue du Père Noël nous rappelle que l'on n'est pas seul dans cette période-là".

C'est le miracle de Noël

Cela permet d'oublier aussi la frustration de quitter la table de réveillon, à peine le foie gras englouti. "On se rattrapera plus tard, et puis bon, dans notre malheur, il y a quand même un petit miracle. Car on a pu diagnostiqué assez tôt le problème. Sinon, ça aurait pu empirer. C'est le miracle de Noël", sourit Peggy.

Le Père Noël, lui, repart comme il est venu, par la cheminée. Il reviendra l'an prochain pour la quatorzième année d'affilée, au CHU de Caen. Une opération rendue possible par les dons des internautes, à initiative du CHU.