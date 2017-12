Châteauroux, France

Apporter un peu de sourire à des familles qui passent Noël à l'hôpital : une mission qui teint à coeur à l'association nationale "Hope and Dream" dont le président est castelroussin. Ses membres viennent régulièrement en aide aux enfants malades. Ce samedi, ils étaient au CHU de Châteauroux pour offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés en cette période de fêtes. Une dizaines de nourrissons pour la plupart victimes d'une bronchiolite, qui circule beaucoup en ce moment.

Un moment précieux pour ces enfants, et ces parents qui passent les fêtes dans une chambre d'hôpital. © Radio France - Kévin Blondelle

Hope and Dream, de jeunes joueurs en ligne qui récoltent de l'argent grâce aux jeux vidéos

Anthony Marchadier, le président de l'association, était ravi d'offrir un peu de sourire aux enfants. "Cela me tient à coeur, étant moi-même papa de deux enfants. Et puis on a envie de montrer qu'on peut jouer aux jeux vidéos, en ligne, et ne pas être coupés du monde. Tous les dons récoltés l'ont été grâce aux jeunes qui nous ont regardé joué sur internet et ont donné gracieusement quelques euros." Ce qui leur a permis d'offrir pour 500 euros de cadeaux ce samedi.