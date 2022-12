Le Père Noël autorisé à survoler Saint-Aignan-de-Grand-Lieu malgré le couvre-feu de l'aéroport

Les enfants peuvent dormir sur les deux oreilles à Saint-Aignan de Grand Lieu : le Père Noël a été autorisé à survoler la commune dans la nuit du 24 au 25 décembre. Le maire annonce ce vendredi 9 novembre avoir pris un arrêté pour cela. De quoi faire sourire, mais surtout rappeler l'existence depuis le mois d'avril d'un couvre-feu à l'aéroport de Nantes entre minuit et six heures du matin.

"L'année dernière, le Père Noël n'a pas eu de problème pour parcourir le ciel de la commune, mais cette année, c'est plus compliqué. Alors il lui fallait un arrêté", résume Jean-Claude Lemasson, le maire. "C'est rappeler aux services de l'Etat qu'un couvre-feu existe et qu'il est grand temps de l'appliquer." Car depuis la mise en place de la mesure, à la demande notamment de collectif de riverains, l'édile fait état de plus de deux cents infractions recensées. "Certaines sont en instruction auprès de l'ACNUSA, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, elles pourront donner lieu à des sanctions financières."

"Certains ont tendance à l'oublier, mais nous sommes toujours en bout de piste et vigilant au bien-être de nos habitants", poursuit le maire. "L'exemple là est intéressant : on autorise pour une seule nuit ce qui n'est pas autorisé le reste du temps."