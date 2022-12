Le Père-Noël descend en rappel la tour du CHU de Caen pour rencontrer les enfants malades

Le Père-Noël innove et descend le CHU de Caen en rappel pour rendre visite aux enfants hospitalisés au CHU de Caen.

Son traineau stationné sur le toit du CHU de Caen, le Père-Noël a choisi de prendre des risques et d'innover cette année en descendant en rappel les quatre-vingt mètres de la tour de l'hôpital. A leurs fenêtres, les enfants malades ont pu suivre son arrivée … par le ciel !

ⓘ Publicité

Une descente en rappel pour saluer le courage des enfants malades

Une descente réalisée par des professionnels ! Pour éviter que le Père-Noël ne se blesse avant d'entamer sa grande tournée du 24 et 25 décembre prochain, il s'est fait accompagné et encadré des pompiers du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux du Calvados.

loading

Un peu embarrassé par sa longue barbe blanche, le Père-Noël tout de même réussi a toucher terre entier ! Une descente qu'il a tenu à faire pour saluer les enfants hospitalisés "bien plus courageux" que lui assure l'homme en rouge. "Ce sont tous de petits vainqueurs qui ont toutes les forces pour se battre contre la maladie" a salué le Père-Noël.