Le Père Noël distribue des bonbons au marché de Noël de La Roë dans le Sud-Mayenne

Le Père Noël distribue des bonbons aux enfants (et aux parents) au marché de Noël de La Roë dans le Sud-Mayenne.

La saison des marchés de Noël est ouverte : les premiers du département ont eu lieu ce week-end des 19 et 20 décembre à Villaines-la-Juhel dans le Nord-Mayenne et à La Roë dans le sud-ouest notamment. À La Roë, un invité d'honneur a distribué des bonbons aux enfants et aux parents : le Père Noël.

Dans l'abbaye de la Roë, le Père Noël se promène pour donner des bonbons. © Radio France - Selma Riche

Une quarantaine d'artisans étaient installés au marché de Noël de La Roë, autour et dans l'abbaye. © Radio France - Selma Riche

