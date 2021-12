Le Père Noël distribue des cadeaux au service pédiatrique du CHU de Poitiers

Il y a ceux pour qui Noël n'est pas une fête, ceux qui sont loin de leur famille, ceux qui souffrent. Parmi eux, il y a les enfants hospitalisés en pédiatrie au CHU de Poitiers. Ils sont 18 actuellement hospitalisés. Le Père Noel est passé ce samedi 25 décembre pour apporter des cadeaux, aidé par l'association "Un hôpital pour les enfants".

Le père Noel et son équipe passe, en chanson, de chambre en chambre. Le traîneau a été délaissé pour un chariot, plus pratique dans les couloirs. Dedans, s'entassent de nombreux paquets emballés avec soin, et une belle dizaine de Père Noël en chocolat. "Des jeux de société, des legos, une couverture, un CD", énumère Jean, 11 ans. "Je ne m'attendais pas forcément à en avoir", assure-t-il, c'est une belle surprise. Il poursuit :" je trouve ça sympa qu'ils passent dans les chambres, ils jouent de la musique, c'est sympa."

Je ne m'attendais pas forcément à en avoir." - Jean, 11 ans.

Les chanteurs qui entourent le Père Noël, c'est le groupe poitevin pour enfant Barket de Fraises. "Quand on arrive et qu'on nous dit il y a tant d'enfants, tels ages, etc. On a toujours un petit pincement au cœur de se dire 'bon sang, mais il ne faut pas les laisser seuls. '", explique Sarah, la chanteuse du groupe. Elle constate que son action est pas utile : "c'est magique ce que ça fait. De toute façon la musique, c'est tout de suite, on part dans un autre truc, on oublie un peu."

Du bien pour les parents et les soignants

Cette distribution aide les enfants à oublier un peu leur quotidien. C'est en tout cas ce que remarque Cyrielle, serre-tête avec des étoiles dorées sur le front et auxiliaire de puériculture dans le service. Cet appui fonctionne aussi pour les parents et les soignants. "Quand ce sont des bébés, les parents ça les occupe quelques instants et du coup les parents ça leur fait du bien, parce qu'un parent qui est stressé, ce n'est pas mieux non plus", analyse Cyrielle. Pour les soignantes aussi, c'est un soutien estime-t-elle : "ça amène un peu de magie à l'hôpital, et c'est hyper important."