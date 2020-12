Le père Noël en tournée dans la vallée de la Roya

Le père Noël était en tournée dans la vallée dans la Roya ce week-end. Il a apporté environ 600 cadeaux aux enfants des villages sinistrés par la tempête Alex. Une première distribution était organisée samedi à Tende (les enfants de La Brigue étaient conviés), puis dimanche à Breil-sur-Roya pour gâter les enfants de la commune et ceux de Saorge et Fontan.

Il a obtenu un coup de pouce pour remplir sa hotte : la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), la mairie de Monaco, l'amicale des éducateurs de football des Alpes-Maritimes, la Croix Rouge ou encore des entreprises comme King Jouets et McDonald's à Menton ont contribué à ce "Noël pour les enfants de la Roya" initié par la députée Alexandra Valetta-Ardisson. "C'est événement positif, les familles peuvent se changer les idées après le passage de la tempête Alex".

L'élue a demandé au père Noël s'il pouvait laisser ses reines se reposer, son traîneau au garage et venir symboliquement en train. "Cette ligne de vie est importante pour la vallée. Nous sommes maintenant tourné vers la reconstruction".

Des maisons se sont enlevées et il y a eu des personnes mortes alors le père Noël a voulu nous offrir des cadeaux

Demande acceptée. Sur le quai de la gare de Breil-sur-Roya des dizaines de familles sont venues l'accueillir. Laurine est impatience, elle a hâte de déballer son cadeau. La petite fille de 6 ans sait pourquoi il a choisi de se rendre à Breil-sur-Roya : "parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à Breil avec la tempête. Des maisons se sont enlevées et il y a eu des personnes mortes alors le père Noël a voulu nous offrir des cadeaux". Le père Noël confirme. "J'étais impatient de les rencontrer. Je voulais leur apporter le sourire de la joie de vivre après tout ce qui s'est passé ici".

Mission accomplie, y compris auprès des adultes. "Je suis ravi de voir le père Noël, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait du bien de se changer les idée", explique Matthieu. Il est touché par ce type d'initiative qui se multiplient depuis les intempéries du 2 octobre 2020. Par exemple, une fanfare est venue jouer spontanément à Breil-sur-Roya.

On est heureux de voir ça parce que quand on se retourne vers notre village, vers nos vies, on a un peu de peine. Donc là, ça nous réchauffe le coeur

Cette sortie a fait beaucoup de bien à Naïma également. La tempête Alex a arraché le toit de sa maison et emporté sa voiture. Elle a été relogée avec son mari et sa fille de deux ans. Sa soeur lui prête un appartement. "C'est la première que nous avons un aussi beau Noël. Tout ce monde, toutes ces lumières, tous ces cadeaux, nous sommes gâtés. Cette solidarité nous touche beaucoup. On est heureux de voir ça parce que quand on se retourne vers notre village, vers nos vies, on a un peu de peine. Donc là, ça nous réchauffe le coeur".