Le Père Noël finit sa longue tournée à l'hôpital de Guéret !

Pour la troisième année de suite, l'association des Infirmiers du cœur a fêté Noël à l'hôpital en ce 25 décembre. Le Père Noël en personne, aidé des bénévoles, a distribué des doudous aux bébés, des fleurs aux mamans et des chocolats aux soignants.

Le Père Noël n'a oublié personne cette année, même les enfants qui viennent tout juste de naître en Creuse. Après sa longue tournée et moult cheminées empruntées, il a fait des heures supplémentaires en Creuse. Vendredi matin, il a posé sa hotte à l'hôpital de Guéret. Dernière mission avant un repos bien mérité : distribuer des cadeaux aux soignants et aux enfants hospitalisés en pédiatrie et en maternité.

Pour sa dernière distribution de l'année, il a offert des doudous aux trois bébés qui sont en ce moment en maternité et en pédiatrie. Il en a profité pour donner des fleurs aux mamans (offertes par la jardinerie Glomot de Saint-Fiel) et vingt boîtes de chocolats aux soignants.

Derrière cette belle action, il y a une association : celle des infirmiers du cœur. Cela fait trois ans qu'elle organise ce Noel à l’hôpital. Si vous voulez y participer l'an prochain, n'hésitez pas à les contacter, ils cherchent des bénévoles. Seule condition : travailler dans le médical ou le paramédical.