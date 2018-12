Le Père Noël kidnappé : des enfants mènent l'enquête à Saint Romain de Colbosc

Tous les mercredis avant Noël, l'association Touches d'Histoire organise des enquêtes pour les enfants dans le château de Gromesnil (Seine-maritime). Dans ce décor féérique, ils ont une heure et demie pour interroger les suspects, joués par des comédiens, et découvrir le coupable.

Les enfants et leurs parents doivent fouiller le château à la recherche d'indices et résoudre des énigmes.

Saint-Romain-de-Colbosc, France

Les enfants de Saint-Romain de Colbosc auront-ils des cadeaux à Noël ? Rien n'est moins sûr... Le Père Noël a été kidnappé au château de Gromesnil ! Pas de panique, ce n'est qu'un jeu, une animation gratuite organisée tous les mercredis avant Noël par Caux estuaire et l'association Touches d'histoire pour les enfants à partir de 8 ans,.

Pour la première enquête le 5 décembre, une quinzaine d'enfants et leurs parents ont joué au détective pour trouver le coupable. Répartis en quatre équipes, ils ont une heure et demie pour fouiller toutes les pièces et interroger les quatre suspects : la mère Noël, le lutin, le père Fouettard, et le renne Rodolf... joué par Mathieu. Il a 33 ans, il a découvert le concept d'abord comme participant, et il a tellement aimé qu'il est devenu comédien bénévole.

Quatre comédiens, professionnels ou bénévoles, jouent les personnages de cette enquête. Ici, le renne du père Noël. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Derrière tout ça, il y a deux médiatrices culturelles : Emilie Hamel et Hélène Pesquet. Elles ont fondé l'association Touches d'Histoire au Havre il y a trois ans "pour rendre accessible la culture et le patrimoine et montrer qu'il y a de belles choses à découvrir en Normandie."

D'où cette enquête au cœur du château de Gromesnil, qui date de la Renaissance. Emilie n'y avait jamais mis les pieds. Elle l'a découvert il y a un mois lors d'une autre enquête sur le thème d'Halloween. Elle tenait absolument à revenir avec sa fille Lylou :

L'association Touches d'histoire vise à faire connaître le patrimoine régional, comme le château de Gromesnil, à Saint Romain de Colbosc. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

L'enquête aura de nouveau lieu les 12 et 19 décembre. Pour l'instant, les places sont complètes mais il peut y avoir des désistements. Renseignements ici.