Le Père Noël rend visite aux enfants dans les hôpitaux en Moselle

Après le passage de Saint-Nicolas au début du mois, les hôpitaux de Bel-Air et de Mercy ont reçu ce samedi la visite du Père Noël. Au programme : large distribution de cadeaux pour redonner le sourire aux enfants parfois condamnés à passer Noël à l'hôpital.

Moselle, France

On l'entend arriver de loin dans l'hôpital Bel-Air de Thionville avec sa clochette qui le suit en permanence. Le Père Noël était de passage en Moselle ce samedi, histoire de gâter les enfants hospitalisés. Au total, 315 cadeaux ont été distribués aux jeunes qui retrouvaient immédiatement le sourire en rencontrant l'homme en rouge et blanc. Ce sont les associations "Pédiatrie enchantée" et "Amnéville Team Airsoft" qui organisent ensemble cette opération.

Les parents aussi sont heureux de recevoir le Père Noël dans la chambre de leurs enfants. © Radio France - Arthur Blanc

"On en oublie la maladie", se réjouit Yildiz, maman d'Emilia, 8 ans. Sa fille restera à Bel-Air encore quelques jours, y compris celui de Noël, pour soigner son infection urinaire et sa gastro. Mais voir le Père Noël a redonné du baume au cœur à Emilia. "Je suis triste parce que je voulais le faire avec ma famille, du coup, j'ai l'impression de fêter Noël un peu plus tôt." Pour se consoler, elle pourra s'amuser avec le kit de coloriage qui lui a été offert.

Des cadeaux venus des joueurs d'airsoft

Pour récolter tous ces cadeaux, c'est l'"Amnéville Team Airsoft" qui s'y colle depuis 4 ans désormais. Une quarantaine d'adeptes de ce jeu à base de répliques d'armes à feu et de billes ont organisé une opération en octobre. Pendant deux jours, les amoureux de ce sport se réunissaient. Le prix de l'entrée ? Au moins un cadeau à offrir aux enfants malades.

Le cru 2018 a été particulièrement bon. Là où le total de cadeaux avoisinait les 250 en 2017, cette année, l'association a atteint les 315. A cela, 4 400 euros sont offert directement par l'équipe d'Amnéville à "Pédiatrie enchantée" pour ses actions à venir.