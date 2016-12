Le père Noel vert est bien passé au Secours Populaire de Tours

Dans sa hotte, plus de 1200 cadeaux et 900 colis repas. Le secours populaire vient de les distribuer à 220 familles tourangelles en grande difficulté pour passer Noel le plus dignement possible.

Des jouets neufs ou d'occasion attendent les enfants au siège du Secours Populaire de Tours. Plus de 1200 cadeaux ont ainsi été distribués à 220 familles tourangelles. Des familles qui, sans l'aide du Secours Populaire, n'auraient pas forcément pu offrir tous ces cadeaux à leurs enfants. Des jouets donnés généreusement par les Tourangeaux et des entreprises locales.

D'habitude, quand y a rien y a rien. Les enfants le savent. Heureusement que le Secours populaire est là pour nous aider."

Des cadeaux pour les enfants et des paniers repas pour pouvoir s'offrir un vrai réveillon de Noel. Au total, 900 colis ont été distribués. Avec au menu, crabe et avocat en entrée, paupiettes de saumon et coq au vin, gratin dauphinois, bûches de noel, clémentines et chocolat.