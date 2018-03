Le père Riffard publie "Accueillons-les", un livre témoignage de son combat pour les migrants

Par Angy Louatah, France Bleu Saint-Étienne Loire

À Saint-Étienne et dans son église de Montreynaud, le père Gérard Riffard est devenu une véritable institution. De ses années de combat pour la dignité et l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, il a décidé de témoigner et d'écrire un livre qui paraît chez Bayard ce mercredi.