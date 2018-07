Périgueux, France

Son nom : le Péribus. Alias, le bus du futur vu son look et ses deux moteurs. Voilà la nouvelle navette qui entrera en fonctionnement le 3 septembre prochain à Périgueux. La régie de transport de la ville l'a présenté ce mardi 17 juillet.

Tout un look et trois moteurs

Jaune et flambant neuf, le Péribus impression par son look en particulier à l'arrière. Avec un "belvédère", les voyageurs pourront profiter du superbe paysage périgourdin grâce à son immense toit panoramique.

L'intérieur du Péribus, tout en transparence. © Radio France - Charles De Quaillacq

L'autre innovation majeure de cette navette se trouve sous le capot. Le Péribus a une motorisation hybride à trois énergies. Le moteur principale est électrique, la navette est donc silencieuse et écolo. Pour augmenter l'autonomie, le bus possède aussi un moteur d’appoint à essence et plus étonnant : un système hydraulique. Celui-ci récupère l'énergie perdu au freinage grâce à l'eau des moteurs, pour alimenter en électricité les batteries.

Tout beau, tout neuf et surtout écolo ! © Radio France - Charles De Quaillacq

Prix des deux véhicules : plus de 900 000 euros. Mais avec les aides de l’Europe et de l'État, le grand Périgueux a "seulement" déboursé 572 000 euros.