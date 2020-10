Jeux Olympiques 2024 : le Périgord pourra accueillir des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques

Le Périgord a été retenu pour accueillir des athlètes et des des délégations des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Plusieurs disciplines seront potentiellement accueillies sur les sites de Boulazac-Isle-Manoire et au dojo départemental Michel Dasseux de Coulounieix-Chamiers.

Le Périgord participera à sa façon à la grande fête de l'Olympisme! Sur les 414 collectivités territoriales sélectionnées pour accueillir un centre de préparation aux Jeux, deux se situent en Dordogne. 750 candidatures avaient été présentées entre le 15 juillet et 30 novembre 2019.

Boulazac-Isle-Manoire et Coulounieix-Chamiers

A Boulazac, le Palio, l'Agora et le gymnase des Enfants de la Dordogne pourront potentiellement accueillir du basket, de l'escrime et de la gymnastique artistique. A Coulounieix-Chamiers, le dojo départemental a lui été retenu pour recevoir du judo valide et paralympique, du taekwondo valide et paralympique, mais également du volley-ball assis, du goalball (du football pour mal et non-voyants), et de la boccia (jeu de boules pour personnes en fauteuils).

Des équipements sportifs de qualité

Selon le Comité national olympique, les candidatures ont été évaluées en fonction de critères techniques (aires de jeu, qualité des infrastructures, accessibilité et services médicaux) mais également non-techniques (infrastructure de transport et d'accueil, programme d'accompagnement et d'accueil des délégations, héritage pour le monde sportif sur le territoire).

Les sites périgourdins sont désormais référencés dans un catalogue qui sera remis dans le courant du premier trimestre 2021 à la disposition des 206 Comités nationaux olympiques et 182 Comités nationaux paralympiques. Ils choisiront alors les centres les plus adaptés à leurs besoins.

