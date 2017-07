Le Périgord à Düsseldorf : "Les Hommes de Lascaux et de Néandertal étaient cousins"

A l'occasion du départ du Tour de France, le Périgord, terre de Lascaux, organise jusqu'à lundi soir un marché de producteurs au coeur de Düsseldorf, sur la Barbarossaplatz. L'occasion de parler préhistoire dans une ville marquée par l'Homme de Néandertal

L'occasion était trop belle. Alors que le Périgord organise son marché de producteurs sur la Barbarossaplatz de Düsseldorf, il était tentant de rapprocher les deux histoires.

Car si la Dordogne est la terre de la grotte de Lascaux, peinte il y a sans doute 17 mille ans par Cro-Magnon, Düsseldorf, en Rhénanie Westphalie est la terre de Néandertal.

Le musée de Neandertal à Mettmann - Flyer promotionnel

C'est à quelques kilomètres à l'est de la ville, dans la vallée de Néander qu'ont été mis au jour en 1856 les restes du premier homme de Néandertal.

Un musée existe d'ailleurs dans la petite ville de Mettmann, à 10 km de Düsseldorf. Il est dirigé par sa vice directrice, Bärbel Auffermann, qui est une amoureuse de la France et plus particulièrement de la Dordogne.

"J'ai travaillé en Dordogne, dans la grotte Vaufrey, près de Castelnaud" explique-t-elle. "J'ai fouillé avec des collègues français et américains".

Et pour elle, une collaboration entre Lascaux 4, le centre international d'art pariétal et son musée de l'Homme de Néandertal serait logique. Le musée allemand reçoit déjà plus de 170 mille visiteurs par an.

"Ici à Düsseldorf, les Allemands sont particulièrement sensibles à la préhistoire, comme en Dordogne" dit la scientifique.

"Mais il faut savoir qu'en Allemagne, la préhistoire n'est pas aussi populaire qu'en France. Dans les boutiques des musées, il y a toujours plein de livres pour enfants. En Allemagne, cela n'existe pas, c'est dommage. On enseigne seulement la préhistoire pendant une heure à l'école".

Pour elle, les Hommes de Cro-Magnon et de Néandertal ont des points communs, et ils nous enseignant aussi quelque chose : "ce sont des cousins, les deux ont vécu au paléolithique, ils étaient des chasseurs cueilleurs, ils étaient européens, une Europe sans frontières, c'est donc vraiment une belle idée européenne le Néandertal et la grotte de Lascaux".