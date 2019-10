Le Périgourdin Yoann Kowal remporte la médaille de bronze aux Jeux mondiaux militaires

View this post on Instagram

Tellement Content. Parce que cette saison était de loin la plus compliquée de ma carrière. Parce que le doute a pris une part importante dans ma tête. Parce que la peur de ne plus avoir encore envie de compétitivité est arrivée de nul part. Tous ces sentiments qui se mélangent et se mêlent à la confusion dans ton esprit avec tes proches avec ton coach. Je ne vous fais jamais totalement part de mes émotions qui me submergent. Alors cette médaille est le rayon de soleil de ma saison. De loin ma meilleure course; que ce soit en gestion de l effort , en Concentration personnelle pendant la course. Alors oui certain diront ce n’est "que" les jeux mondiaux militaires. Il y avait un très bon niveau et je ne negligerais jamais un adversaire. Je connais juste le premier 1000m en 2,56 après je n’ai aucune information. 3 eme en 8,29 de cette manière suffisent à me conforter dans mon choix pour continuer sur steeple l’an prochain en vue des jeux olympiques de Tokyo. Je termine la saison sereinement. De retour dès dimanche matin sur Toulouse je monte directement sur font romeu pour effectuer la rééducation et les soins complets pour en terminer avec ma cheville toujours bien gonflée. . Un grand merci à l'@armeedeterre pour l'accompagnement depuis plus de 13ans. Le célèbre Bataillon de Joinville dont j'ai la grande fierté de porter les couleurs. La suite ce sera à moi de l ecrire pour ma dernière saison sur piste et ce de la plus belle des manières je l'espère. Merci à tous pour vos messages ou vos critiques (ça fait partie du jeux). A très bientôt . #soupape . @maxence.rigottier @adidasparis @sportsdefense @ministeredesarmees