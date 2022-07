Perigueux : "La photo va être diffusée dans le monde entier"

La nouvelle structure attire tout de suite l'œil, installée en plein milieu de la place Charles de Gaulle, dans le centre-ville de Périgueux. Sur place depuis vendredi, ces grandes lettres qui forment le nom de la ville de Périgueux, font partie d'un vaste projet : celui de dynamiser le centre-ville, avec les ballons multicolores aux quatre coins de la ville, mais aussi les petites cabines vestiaire, les nouvelles installations sur les quais, et maintenant, le fameux #Périgueux.

Développer l'image de la ville

"L'idée c'est de faire tourner sur les réseaux sociaux. Le touriste qui est de passage peut envoyer ce genre de photo et parler de Périgueux. Cela peut également être le cas pour les personnes qui sont sur place" explique Anne Marchand, adjointe à la ville de Périgueux. Elle ajoute en souriant : "J'espère que cet été, Périgueux sera le nouveau "place to be"".

C'est l'image de la ville qui est diffusée à travers plein de pays

La ville de Bergerac aussi à installé son #Bergerac sur le port l'année dernière. Une manière de développer l'image de marque de la ville. "Notre structure est prise tous les jours en photo, elle circule sur les réseaux sociaux. C'est l'image de la ville qui est diffusée à travers plein de pays" raconte avec fierté Pierre Labrunie, le directeur de la communication de la ville de Bergerac.

Photos-souvenirs et selfies

La toute nouvelle structure à Périgueux attire déjà les curieux. Véronique s’arrête devant les grandes lettres rouges et blanches qui se trouvent sur son trajet pour aller au boulot. Elle sort automatiquement son téléphone pour prendre une photo. En un clic, le #Périgueux est immortalisé. "Je vais l'envoyer à des amis, qui ne sont pas d'ici, pour les faire venir. La photo va être diffusée dans le monde entier" se réjouit la Périgourdine.

Patricia et son mari Fabien aussi sont très fiers de leur ville et veulent le faire savoir, notamment à la famille de Madagascar. "C'est pour montrer à la famille que Périgueux n'est pas un petit bled perdu en France" avance Fabien. "Cela veut dire que c'est une ville qui se bouge, ça change et ça modernise" rajoute sa femme Patricia.

Périgueux, capitale de la Dordogne

Jacky et Jane, des anglaises en vacances en Dordogne, en ont profité pour faire un selfie. Elles ont tout de suite été séduites. "Je trouve que c’est très joli, très charmant dans le centre-ville de Périgueux. Comme ça, tout le monde peut voir que c’est la capitale de la Dordogne" apprécie Jacky. Jane en profite pour faire une photo. "De cette manière, on peut publier la photo sur les réseaux sociaux et dire que nous sommes à Périgueux" dit-elle, tout en partageant la photo sur Instagram.