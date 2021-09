Le périple de Tony et Antoine en rémission d'un lymphome s'achève à Marseille

Antoine et Tony, deux jeunes sportifs viennent de parcourir 1.500 kilomètres à travers la France pour faire connaître le lymphome, le cancer du sang. Tous les deux sont en rémission et ils se sont lancés dans ce "Lymphom'Tour" depuis Rennes pour arriver à Marseille ce mercredi.

Tony et Antoine ont traversé la France à vélo, en courant et à la nage.

C'est une histoire qui force le respect, une belle leçon de courage que transmettent Antoine et Tony à travers le défi qu'ils viennent de réaliser. Les deux jeunes hommes, très sportifs, sont en rémission d'un lymphome. Pour faire connaître la maladie et en signe de solidarité avec les personnes atteintes de ces pathologies qui touchent le système lymphatique, première cause de cancer chez les adolescents et les jeunes adultes, ils ont décidé de se lancer dans un "Lymphome'Tour". Un périple de 1.500 kilomètres à vélo, à pied et à la nage entre Rennes et Marseille avec des étapes un peu partout en France à la rencontre de la population. Une prouesse physique pour ces deux jeunes, déjà très sportifs, ils ont aussi voulu montrer l'importance de maintenir une activité pendant et après les traitements et c'est aussi un bon remède psychologique.

Le sport nous aide énormément et on lui doit bien ça. On a travaillé sur ce projet pendant deux ans avec Tony et l'ensemble de l'association. C'est beaucoup de travail pour tout le monde et d'entrainement pour nous - Antoine Scortatoré

Dans toutes les villes étape du Lymphom'Tour, les deux sportifs et l'ensemble de l'équipe de l'association ont voulu parler de cette maladie assez méconnue. Près de 11 000 nouveaux cas de lymphomes sont diagnostiqués chaque année. Les lymphomes représentent par ordre fréquence des cancers le 6 e rang survenant chez les hommes et les femmes.

Quand on est malade ou en rémission et quand on se lance dans ce genre de défi on profite à fond de la vie. On a aussi envie de montrer ça : la vie est trop courte et trop importante pour ne pas en profiter.

Ce mercredi soir, vers 18h les deux jeunes arriveront à Luminy au centre d'Immunologie de Marseille, vous pouvez aller les applaudir, les soutenir et échanger avec eux. C'est aussi ce mercredi 15 septembre la Journée Mondiale Lymphomes.