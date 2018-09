Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque, France

Une cinquantaine de jeunes dunkerquois de 18 à 25 ans bénéficient de ce dispositif, chaque année, dont une vingtaine à Saint-Pol-sur-mer, comme Joy Duhamel. La jeune femme a obtenu son code du premier coup, et désormais elle prend des leçons de conduite. Des cours financés en partie par une cinquantaine d’heures de bénévolat dans une association de services aux personnes : "J'étais à l’accueil et puis j'aidais à la laverie et au portage des courses. J'ai bien aimé, et ils m'ont même proposé un Service civique dans la foulée."

J'ai fait pas mal de rencontres et ça m'a aidé aussi à prendre confiance en moi. J'étais timide et maintenant ça va beaucoup mieux.

Les associations saluent également ce dispositif, comme en témoigne Christophe Kerckhove, de Villenvie, qui a accueilli six jeunes ces dernières années et qui propose des activités aux habitants :

ça nous permet d'avoir un œil extérieur et neuf sur nos pratiques. Et donc ça vient enrichir une équipe qui est déjà en place depuis plusieurs années.

"C'est une expérience enrichissante pour nous et pour les jeunes, poursuit Christophe Kerckhove, car il peut ainsi découvrir le métier d'animateur. Et ça nous est arrivé de reprendre des jeunes qui sont passés par ce dispositif, soit en CDD soit en contrat d'insertion."

Aujourd’hui les élus envisagent d’élargir le dispositif, en le proposant à des jeunes qui auraient besoin d’un coup de pouce pour financer leur diplôme de maître-nageur. Une aide qui est conditionnée aux ressources du demandeur.