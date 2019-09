Le permis moto sera modifié en 2020 pour apprendre aux motards à bien prendre les virages

Marseille, France

La "Trajectoire de sécurité", les motards professionnels de la police et de la gendarmerie la connaissent bien et la pratiquent depuis des années. Il s'agit d'appréhender les virages le mieux possible, pour diminuer les risques d'accident et éviter un choc latéral ou frontal avec un véhicule arrivant en face. Dès 2020 ce style de conduite sera enseigné dans les motos écoles, intégré à la formation et sa connaissance sera vérifiée lors de l'examen du permis moto. Des réflexes à adopter et un permis modifié dès le printemps prochain, une place plus importante sera donnée à la pratique sur route et le code comportera des questions davantage axées sur la conduite moto.

Dans les Bouches du Rhône, 45% des tués en 2018 étaient en deux roues

Au niveau national, les motards représentent seulement 1,6% du trafic mais 19% des tués sur la route. En 2018, 627 motards et 133 cyclomotoristes ont perdu la vie sur les routes de France. Le risque d'accident mortel à moto est 22 fois supérieur au risque d'accident mortel en voiture. Et la situation est particulièrement préoccupante dans les Bouches-du-Rhône, 100 morts en tout sur les routes en 2018, dont 45 en 2 roues. Dans le var, ce sont 16 conducteurs de 2 roues qui ont perdu la vie depuis le début de l’année. Quand on sait que, hors agglomération, les motards décèdent en courbe, c'est à dire en virage, dans 42% des cas, la sécurité routière souhaite donc sensibiliser les conducteurs de deux roues à cette "trajectoire de sécurité" via une nouvelle campagne.