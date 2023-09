Le personnel de la maison de retraite La Pinède à Béziers dénonce la qualité des soins apportés aux résidents

Les résidents de l'Ehpad "La Pinède" sont-ils soignés et suivis comme il le faudrait à Béziers ? De nombreux salariés en doute et dénoncent un travail à la chaîne, faute de temps et d'effectif suffisants. "Nous devons faire vite. Notre temps est compté. J'ai l'impression de ne pas faire mon travail comme il faudrait" explique l'un d'eux à France Bleu Hérault. Comme ses collègues il n'a pas souhaité s'exposer publiquement par crainte de représailles de sa hiérarchie explique t-il. "II y a une pression phénoménale depuis une dizaine de jours, depuis qu'un préavis de grève a été déposé pour ce jeudi. Depuis une semaine on n'en peut plus. La direction nous parle de représailles si nous venions à vous parler".

Plusieurs syndicats (CGT, CFDT et CNI) appellent le personnel à cesser le travail et à se rassembler devant la maison de retraite à partir de 10 heures ( 2 boulevard Ernest Perreal). Le fonctionnement des services ne sera pas impacté en raison du service minimum.

"Stop à la maltraitance imposée par manque de moyens humains"

Sur les affiches distribuées dans les services (hôpital compris) les syndicats disent "Stop à la dégradation des conditions de travail. Stop à la maltraitance imposée par manque de moyens humains. Stop aux organisations de travail en mode dégradés et réclament des mains pour prendre soin. C'est évidemment le manque d'effectif qui est pointé du doigt.

Quatre aides-soignants le matin pour 92 résidents

Dans un courrier envoyé en juin dernier à l'Agence Régionale de Santé et à la direction du centre hospitalier de Béziers dont dépend l'EHPAD, le personnel alerte sa hiérarchie de cette situation décrite comme inquiétante. Ils y expliquent se retrouver à seulement quatre le matin pour prendre soin 92 résidents en secteur ouvert, et deux aides-soignants pour les 25 résidents du secteur fermé.

Un absentéisme important

"Inquiétant est un euphémiste" dixit un salarié. Le personnel parle d'une très grande souffrance au travail. Faut-il y voir un lien ou pas, mais l'an passé, 23 accidents du travail ont été déclarés et reconnus par l'Assurance Maladie (Pinède uniquement). Déjà huit accidents reconnus ont déjà été enregistrés sur les neufs premiers mois de l'année 2023. Les burn-out s'enchainent d'après nos informations. Les arrêts maladie y sont d'ailleurs bien plus nombreux que dans d'autres services. Le taux d'absentéisme enregistré est de 15 % alors que la moyenne de l'hôpital dans son ensemble atteint les 10 % environ.

"Il y a une mise en danger des résidents" - Un salarié

"Vous savez, la pinède accueille des patients d'une grande dépendance gériatrique. Certains sont en fin de vie. Evidemment, la prise en charge est de plus en plus lourde dès qu'ils prennent de l'âge. Nous ne prenons pas soin d'eux comme on devrait le faire. Je suis frustré. J'ai la boule au ventre de ne pas pouvoir faire mon travail, de ne pas leur apporter toute mon attention. La cadence de travail est bien trop importante. Il y a un manque de surveillants. Clairement il y a une mise en danger des résidents".

Les représentants syndicaux mobilisés et cités ci-dessus réclament la création de quatre postes d'aide-soignant supplémentaires à temps plein afin de pouvoir fonctionner dans des conditions satisfaisantes. "Autrement dit, au moins six salariés le matin pour s'occuper des 92 résidents".

"La seule réponse de la direction (explique la CGT) lors d'une réunion à la fin du mois d'août, a été de proposer une formation obligatoire au personnel sur la bien-traitance afin de redonner du sens au travail. Mais le fond du problème n'est pas réglé" dénonce Magali Laffaille la secrétaire du syndicat.

Des familles de résidents devraient apporter ce jeudi matin leur soutien aux salariés. Nous n'avons pas réussi à joindre la direction de l'hôpital de Béziers.