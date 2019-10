Le personnel des maisons de retraite et des services d'aide à domicile manifestent à Annecy

Ce mardi, à l’initiative de la CFDT, un peu plus de 200 personnes se sont retrouvées devant la mairie d’Annecy en Haute-Savoie pour dénoncer les conditions de travail du personnel des maisons de retraite et des services d'aide à domicile.

Haute-Savoie, France

Allongées sur le parvis de la mairie d’Annecy, un peu plus de deux cents personnes venues de toute la Haute-Savoie ont manifesté ce mardi en début d’après-midi pour dénoncer les conditions de travail du personnel des maisons de retraite (EHPAD) et des services d'aide à domicile. "Il y a un malaise tant au niveau des salaires que des effectifs", déplore la secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux 74. "On n’arrive plus à trouver de nouvelles personnes pour travailler dans nos secteurs que cela soit le social, le médico-social ou le sanitaire", poursuit Céline Boutreau.

Les gens ne restent plus, on a un turn-over important dans chaque établissement." - Céline Boutreau, secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux 74

Ras-le-bol

"Notre métier n’est pas reconnu", regrette de son côté Violaine Verhasselt. Auxiliaire de vie sociale dans l’aide à domicile sur le canton de Rumilly, elle raconte ses journées à rallonge, "parfois plus de 12 heures d’affilées et avec des cas de plus en plus difficiles à gérer. Nous devons effectuer des tâches de plus en plus complexes et tout cela pour le Smic." En signe de ras-le-bol, les manifestants ont jeté leur blouse blanche sur le parvis de la mairie d’Annecy. Une délégation a été reçue en préfecture.

On aimerai vivre décemment de notre métier." - Violaine Verhasselt, auxiliaire de vie sociale dans l’aide à domicile.