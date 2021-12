Des personnels du centre de vaccination de la FIlature à Périgueux ont été bousculés et menacés mardi 8 décembre par des personnes de plus de 65 ans qui voulaient se faire vacciner. Le gouvernement a autorisé lundi soir la vaccination sans rendez-vous.

Le personnel du centre de vaccination de Périgueux bousculé et menacé, la police intervient

Les secrétaires du centre de vaccination de la Filature à Périgueux ont été pris à partie mardi 7 décembre par des personnes venues se faire vacciner, indique la direction de l'hôpital de la ville ce matin, confirmant une information de Sud-Ouest. Selon la directrice adjointe de l'hôpital Stéphanie Jonas, des seniors de plus de 65 ans ont demandé à recevoir le rappel sans avoir pris rendez-vous, comme l'a autorisé lundi soir Jean Castex lors de sa conférence de presse.

"Bousculades" et "menaces de mort"

La direction de l'hôpital parle de "bousculades" et de "menaces de mort" à l'encontre du personnel. Elle a fait appel à la police pour intervenir et calmer les tensions. Le centre de vaccination n'avait pas les doses nécessaires pour vacciner les seniors venus sans rendez-vous, et elle ne les aura pas avant le déploiement du vaccin Moderna dans le centre à partir de la semaine prochaine.

"C'est d'autant plus dommage qu'il reste des places pour la semaine prochaine", indique Stéphanie Jonas. Elle ajoute que le personnel du centre de vaccination a été choqué.