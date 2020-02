Le personnel hospitalier manifeste et interpelle l'ARS à Chambéry

Chambéry, France

Nouvelle année mais même revendication et surtout même colère. Après plusieurs manifestations en 2019, le personnel hospitalier reprend ses rassemblements pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et le manque de moyens de l'hôpital public.

Manifestation devant les locaux de l'ARS © Radio France - Luc Chemla

Une cinquantaine de personnes se sont ainsi rassemblées ce vendredi à Chambéry, devant les locaux de la délégation savoyarde de l'Agence Régional de Santé. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Une quinzaine d'entre eux sont entrés dans le bâtiment et ont longuement interpellé un membre de l'ARS. Ils demandent notamment une hausse de salaire de 300 euros.

Un "super" manifestant © Radio France - Luc Chemla

Les manifestants ont ainsi exprimé leur "ras le bol", répété leurs revendications, le tout devant une membre de l'ARS soumis au droit de réserve et qui n'a pu rien leur dire à part : "Je vous ai entendu. Mon rôle c'est de vous écouter, faire remonter vos revendications. Je n'ai pas plus de pouvoir que vous aujourd'hui pour vous permettre d'avoir des salaires plus élevés et recruter du personnel."