Le personnel judiciaire dénonce le mal-être dû au manque de moyens au tribunal de Tours

Aujourd'hui, le personnel judiciaire se mobilise pour réclamer plus de moyens. Le tribunal de Tours est nettement moins bien doté que la moyenne française et surtout européenne.

Répondant à un appel national à la mobilisation, le personnel judiciaire de Tours demande plus de moyens. Les magistrats, greffiers et autres fonctionnaires se sont donnés rendez-vous aujourd'hui à 13 heures devant le palais de justice avec le soutien des avocats.

"On a tous envie de bien faire, on a tous été recruté parce qu'on avait à cœur de travailler pour le bien-être de nos concitoyens", affirme Solène Barbier, juge d'application des peines depuis 12 ans. Mais les magistrats n'ont pas forcément les moyens de bien faire avec notamment des journées à rallonge.

Ma journée commence souvent avant 9 heures et se termine vers 22 heures ou minuit, avec des audiences tardives, des week-ends et des vacances qui sont sacrifiées, nos familles qui sont sacrifiées, notre santé également - Solène Barbier, juge d'application des peines

Le personnel judiciaire fait face à de nombreuses complications, telles que "des réformes qui nous en demandent toujours plus", explique la juge d'application des peines. De son côté, Marine Berton, greffière, subit d'autres problèmes : "Les logiciels ne fonctionnent pas, retaper des peines à la main ça prend du temps. Le réseau ne fonctionne pas… à peu près tous les jours."

Le manque de personnel se fait clairement ressentir. Selon le ministère de la Justice, il faut 31 magistrats pour faire fonctionner le tribunal tourangeau. Cela représente environ 5 juges et 1,5 procureurs pour 100 000 habitants. C'est deux fois moins que la moyenne nationale. C'est surtout bien en dessous de la médiane européenne qui est presque de 18 juges et 11 procureurs pour 100 000 habitants, soit 5 fois plus qu'à Tours.

La lenteur de la justice

En douze ans, Solène Barbier n'a vu aucun changement et constate les conséquences de ces nombreux problèmes autour d'elle : "Ça se répercute au fur et à mesure que les années passent et ça se transforme en burn-out." L'avis est le même du côté de Marine Berton, "la fatigue s'accumule, c'est jamais agréable quand on arrive le matin, qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de tout traiter".

Le justiciable est aussi concerné. À cause du manque de moyens, les dossiers s'accumulent, ce qui explique la lenteur de la justice. "En surendettement, on est à un an de délai d'audiencement [NDLR : la période entre la fin de l'instruction du dossier et le début du procès]. Pour des gens qui vivent une situation de précarité au quotidien, ce n'est évidemment pas tenable", précise la magistrate Solène Barbier. Et d'ajouter : "Pour les aménagements de peines, on est également à un an. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la justice que méritent nos concitoyens et ce n'est pas tenable pour nous."