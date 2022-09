A l'appel de la CGT, le personnel de santé et du médico-social se mobilise ce jeudi 22 septembre dans les rues de Chambéry et d'Annecy, pour dénoncer le manque de personnel, les fermetures de lit et l'offre de soins dégradée.

Grève du personnel médico-social : "on s'épuise physiquement et psychologiquement"

Aides-soignants, infirmiers, médecins, manipulateurs radio dans la rue ce jeudi 22 septembre. Le personnel de santé de nombreux établissements de Savoie et de Haute-Savoie répond à l'appel à la grève national de la CGT. Souffrance au travail, dégradation de l'offre de soins, manque de personnel, fermeture de lits... Après un été catastrophique, le personnel médical est toujours sous l'eau.

"Stop cadences infernales" dans les Ehpad

Stéphanie est gréviste, mais elle est tout de même réquisitionnée ce jeudi soir dans l'Ehpad de l'hôpital de Chambéry où elle travaille. Et comme souvent, quand il n'y a pas d'intérimaires, elle sera seule infirmière pour gérer 200 résidents. "On se fatigue physiquement et psychologiquement. C'est bien d'avoir de l'accompagnement en fin de vie, mais on n'a pas le personnel pour. Par exemple, une dame qui savait que sa maladie allait l'emporter, qui avait beaucoup de mal à parler de la mort."

"Ce soir-là elle commençait à s'ouvrir et à échanger avec moi, mais elle a été interrompue car mon téléphone a sonné et j'ai dû partir dans une autre chambre." - Stéphanie, infirmière en Ehpad

"C'est une frustration au quotidien." Elle a donc décidé de quitter l'Ehpad pour changer de service dans les prochains mois. Le problème : compliqué de recruter quelqu'un pour la remplacer. Certaines unités sont même forcées de fermer complètement, comme à l'hôpital d'Aix-les-Bains. "40 lits d'Ehapd sont fermés sans date de réouverture, ajoutés aux 18 lits fermés l'année dernière à Aix-les-Bains", précise Fabrice Lodo, représentant CGT au CHMS. "Le système Parcoursup a fait du mal au recrutement. Les personnes qui sont prises en écoles d'infirmiers viennent de toute la France. 40% arrêtent après la première année, et à la sortie d'école, ils repartent chez eux."

Entre 100 et 150 lits fermés au CHMS

A l'hôpital de Chambéry aussi, des lits sont momentanément "gelés". "Que ce soit la médecine ou la chirurgie, on peut, ponctuellement, fermer 10 à 12 lits, faute de pouvoir pourvoir les postes d'aides-soignants et d'infirmiers", explique Fabrice Lodo. "Nous avons aussi beaucoup de problématiques sur les manipulateurs en radiologie. L'un des deux scanners est ponctuellement fermé lorsqu'on a des tensions sur le personnel." Les démissions et les burn-out se multiplient. "C'est une hémorragie. Il ne se passe pas une semaine sans que des agents nous téléphonent pour démissionner ou être mutés." Les urgences de Chambéry continuent aussi d'être régulées par le centre 15, toutes les nuits à partir de 19h, par manque de personnel.

La CGT dénonce notamment le système de financement des hôpitaux. "On n'est pas là pour faire de la rentabilité, mais pour soigner la population". Rendez-vous à 9h devant l'hôpital d'Annecy pour la manifestation et à 14h devant celui de Chambéry.