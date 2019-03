Le personnel pénitentiaire se mobilise à la prison de Pau

Pau, France

Le personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de Pau se mobilise. Une trentaine de surveillants se sont rassemblés ce jeudi devant la prison de Pau entre 12h et 14h à l'appel de plusieurs syndicats. C'est la première fois depuis le début du mouvement national que cette maison d'arrêt rentre dans l'action.

Ni slogans, ni banderoles, les gardiens souhaitaient se rassembler en signe de soutien aux surveillants agressés partout en France et notamment aux deux blessés à la prison de Condé-sur-Sarthe en Normandie la semaine dernière. Et ils alertent, ces agressions peuvent aussi avoir lieu à Pau.

Des cellules avec trop de détenus

Certes, cette maison d'arrêt n'a pas de problème de surpopulation carcérale. Les 250 places disponibles ne sont pas toutes prises. Mais "on n'est pas avec des cellules individualisées ou avec deux détenus comme dans beaucoup d'établissements en France. Ici, ils sont parfois jusqu'à 6" explique Régis Roger secrétaire local CGT.

Et pour lui cette configuration pose problème. "Il n'y a pas si longtemps, on a dû intervenir en cellule, se souvient Régis Roger. On était malheureusement que quatre agents pour six détenus présents en cellule. Si jamais, il y a une altercation violente et que les détenus prennent le dessus, ça peut vite dégénérer."

Un bâtiment jugé vétuste

D'autres mettent l'accent sur l'état de vétusté de la prison qui perturbe le travail des gardiens. "Par exemple, on ne peut pas effectuer des contrôles sereinement parce que le bâtiment possède des zones d'ombre. Ça devient un véritable coupe gorge. Parfois, on se retrouve seul, en sous-effectif, à gérer une aile sans qu'on puisse communiquer avec l'autre aile" explique Jean-Michel Bastiani du syndicat UFAP-UNSa.

Le personnel de la prison de Pau avait fait grève au mois de janvier 2018. Pour l'instant, il n'est pas question de recommencer. Mais des nouveaux rassemblements pourraient être organisés si le gouvernement ne réagit pas.