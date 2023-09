Le petit Lazare est né à la maison à Désertines, une première dans la commune depuis presque 60 ans

C'est la belle histoire du jour, une première naissance à domicile à Desertines, dans le Nord-Mayenne, depuis presque 60 ans. Le petit Lazare est né le 13 aout dernier dans la salle de bain de Thomas et Stéphanie, un jeune couple qui a décidé de donner naissance à leur petit chez eux. Une décision qui s'imposait pour eux puisque le couple a déjà donné naissance à leur premier enfant, la petite Xénia, 5 ans, à leur domicile dans les Yvelines.

Ce matin-là, Stéphanie a des contractions, la naissance peut arriver à tout moment, puis plus rien. Le couple se dit alors que ce ne sera pas pour tout de suite. Finalement dans la soirée, le travail commence raconte Stéphanie. "J'étais déjà partie dans ma bulle. Ça s'est intensifié très rapidement, donc je n'avais plus la présence d'esprit d'appeler la sage-femme et Thomas était occupé avec notre aîné. Quand il m'a rejoint, il était 23h15 et là, il m'a dit 'c'est le moment de l'appeler'."

"Ça ne m'est jamais arrivé de ressentir ça"

La sage femme est prévenue et une demi-heure plus tard, le petit Lazare pointe le bout de son nez et tombe dans les bras de son papa Thomas. "Ça a été un moment vraiment merveilleux qui sera gravé dans ma mémoire toute la vie. Autant pour la première, je m'étais demandé si j'étais capable de l'attraper et d'ailleurs, je ne voulais pas trop. Là, pour le deuxième, j'étais super chaud. Ça ne m'est jamais arrivé de ressentir ça et je ne sais pas si c'est possible de ressentir ça autrement. C'est une sensation absolument unique."

Ce choix d'accoucher à la maison s'est fait naturellement pour le couple du Nord-Mayenne, explique Stéphanie. "De la même manière qu'on n'a pas besoin d'un médecin, d'un protocole hospitalier pour concevoir un enfant, on n'a pas besoin non plus d'un protocole hospitalier ni d'un médecin pour le mettre au monde, dans la mesure, évidemment, où la grossesse se déroule bien."

Si Lazare est le premier bébé né à domicile à Désertines depuis presque 60, chaque année il y a toute de même entre trois et cinq naissances chez les habitants de la commune du Nord-Mayenne.