Le petit magasin général : un camion-épicerie écolo qui sillonne les environs de Mont-de-Marsan

Julie Leqyme et Georges, son camion-épicerie locavore et zéro déchet

Mont-de-Marsan, France

A 39 ans, Julie Leqyme a décidé de changer de vie. Après avoir passé 8 ans comme salariée au Comité départemental du tourisme des Landes, la jeune femme s'est reconvertie dans le commerce de proximité. "J'avais envie de sentir que j'étais utile quand je me levais le matin et d'être autonome dans les décisions que je prenais. Mais je voulais surtout faire ma part de colibri. Si on veut que les choses soient différentes, il fallait que chacun s'investisse" confie la jeune femme. Pour changer les choses justement et préserver la planète, Julie Leqyme a donc créé son épicerie itinérante : le petit magasin général.

"Le petit magasin général" de Julie Leqyme pendant une tournée sur le parking de Copytel à Mont-de-Marsan © Radio France - Leïla Benjelloun

Une production locale

Des cookies de Tartas aux lentilles du Gers en passant par les légumes bio de Saint-Pierre-du-Mont, les abricots de Laurède, la bière de Bougue ou les pâtes des Hautes-Pyrénées, les produits proviennent d'un rayon de 150 kilomètres maximum autour de Mont-de-Marsan, à l'exception du riz issu d'une exploitation située dans le département de l'Aude. Julie Leqyme connait chaque producteur. Elle en a rencontré une quarantaine dans le cadre de la préparation de son projet. "Les gens savent quand ils viennent ici que les produits n'ont pas fait des kilomètres et qu'ils vont consommer au plus proche de leur lieu de vie" explique-t-elle.

Des produits en vrac pour zéro déchet

L'essentiel des produits proposés dans le camion-épicerie est vendu en vrac. Les clients peuvent venir avec leurs bocaux ou leurs sacs en tissu. S'ils n'en ont pas, Julie Leqyme leur en propose moyennant une consigne : "je ne me voyais pas être l'acteur qui allait amener encore plus de déchets en circulation. Finalement je suis quasiment dans du 100% vrac ou en bouteille en verre, dans des choses sans plastique..."

Julie Leqyme effectue des tournées dans l'agglomération montoise. Elle gare son camion sur des parkings accessibles, en sortie de ville, à l'heure du déjeuner ou à l'heure de sortie des bureaux. Elle a aussi le projet de s'implanter dans des villages privés de commerce.