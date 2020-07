VIDEO - Le petit Malo, né sur la rocade de Bordeaux, est déjà une star !

Avant de quitter la maternité de la polyclinique de Bordeaux-Nord, Malo a reçu quelques visites... et des cadeaux. Il faut dire que l'histoire de ce bébé, né ce 14 juillet à 2h15 du matin sur la rocade bordelaise, est peu commune. Ce sont évidemment ses parents, Thomas et Laure, qui en parlent le mieux. "La clinique nous attendait, on les avait appelés sur la route, pour dire qu'on arrivait en urgence", raconte Laure.

"Jusqu'au moment où Madame me dit que la tête est sortie, sur la rocade !", continue Thomas. "Tu ne m'as pas crue quand je te l'ai dit !", s'amuse la maman. Le papa le reconnaît, il lui a fallu quelques secondes pour réaliser : "C'était assez improbable... Il a fallu s'arrêter, avec le SAMU au téléphone, bande d'arrêt d'urgence, warning".

"Il est arrivé à 2h15, sur l'échangeur 2" : Laure et Thomas, les parents de Malo Copier

Malo est vite devenu une petite célébrité locale. D'abord à la polyclinique de Bordeaux-Nord, qui a reçu, après l'accouchement, une maman et un bébé en pleine forme. "Je félicite surtout le sang-froid et la maîtrise des parents", salue Laurence Derdaele, responsable du pôle mère-enfant.

Pour fêter l'heureuse issue, la clinique a fait un geste financier sur le séjour de Laure et Malo. Et comme le petit garçon est né dans une voiture Renault, les représentants bordelais de la marque ont offert un siège bébé haut de gamme ! "Nous aussi ça nous touche, explique Adrien Segond, manager Renault. On aime tous les bébés, on aime aussi les familles, ce sont des événements plutôt agréables !".

J'ai fait sensation à la mairie de Lormont ! - Thomas, le papa

"L'anecdote" comme le dit le papa, a fait le tour de Gironde... et en a même dépassé les frontières : "J'ai des amis de Paris qui m'ont dit qu'ils avaient entendu l'histoire à la radio (...) et j'ai fait sensation à la mairie de Lormont, quand je suis allé faire la déclaration de naissance. On m'attendait de pied ferme !".

Malo, une naissance peu commune - Reportage Copier

Dans la famille aussi, l'anecdote fait son petit effet. Laure raconte que le grand-frère de Malo a été emmené par ses grands-parents sur les lieux de l'accouchement, pour voir où était né son petit frère. Quant au petit Malo, il pourra revivre sa naissance grâce à un véritable dossier de presse : les parents ont déjà mis de côté les articles qui parlent de lui.