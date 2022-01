Le petit Noa est le premier bébé de l'année 2022 en Nord Franche-Comté

Certains ont passé la nuit du Réveillon dans un endroit peu habituel : la maternité ! C'est le cas de Franck et Laëtitia, parents de Noa, premier bébé de l'année 2022 à l'hôpital Nord Franche-Comté. Il pèse 2,790 kg, mesure 53 cm et a pointé le bout de son nez le 1er janvier à 2h19.

Noa est le premier enfant de Franck et Laëtitia, et le premier bébé de 2022 en Nord Franche-Comté !

Il s'appelle Noa, mesure 53 centimètres, pèse 2,790 kg. Il est né le samedi 1er janvier à 2h19, et cela fait de lui le premier bébé de l'année 2022 à l'hôpital Nord Franche-Comté. Noa qui a décidé d'arriver avec un mois d'avance.

"C'était prévu pour le 28 janvier, mais il était impatient ! La poche des eaux s'est rompue mardi. Depuis, on est à l'hôpital. Le travail a commencé jeudi soir. Tout s'est bien passé, il va bien, c'est le principal", raconte la maman, Laëtitia. "C'est que du bonheur, on réalise doucement qu'on est parents", ajoute le jeune papa, Franck.

Noa est arrivé le 1er janvier à 2h19, pour le bonheur de ses parents. Copier

Pendant que ses parents enchaînent les interviews, Noa dort calmement. Pourtant, c'est bien lui la star, le premier bébé de l'année 2022 dans le Nord Franche-Comté. "C'est une petite fierté quand même ! Il va passer à la télé, dans les journaux, à la radio, il aura son souvenir aussi pour plus tard. C'est son jour de gloire, notre petite star", sourient les parents.

La petite star est pour le moment réservée à ses parents. Covid oblige, seul le papa est autorisé pour les visites. "Pas plus mal pour se reposer et profiter tous les trois", confie le couple. Même si les proches ont déjà pu découvrir Noa en photo, et arroser son arrivée lors du Réveillon.

Le petit Noa prend la pose avec ses parents. © Radio France - Léa Dubost

A l'hôpital Nord Franche-Comté, le dernier bébé de l'année 2021 est aussi un garçon : Thymeo, né à 21h56 vendredi 31 décembre.