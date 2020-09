Le petit théatre de Guéret pourrait rouvrir ses portes en 2022

C'était une promesse de sa campagne, et Marie-Françoise Fournier veut tenir parole. La nouvelle maire de Guéret fait de la rénovation du petit théâtre, une des priorités de son mandat. Le petit théâtre va être restaurer et devrait rouvrir en 2022.

"Ce n'est pas la priorité de mon mandat, mais c'est un des projets importants de mon mandat". Marie-Françoise Fournier, la nouvelle maire de Guéret veut redonner vie au petit théâtre, à "ce joyau du patrimoine local". Durant la campagne pour les municipales, elle a défendu l'idée que "ce petit théâtre devait rouvrir". Marie-Françoise Fournier était ce jeudi matin l'invitée de France Bleu Creuse. Retrouvez son interview en vidéo ici.

Une promesse de campagne

La rénovation du petit théâtre de Guéret s'est une nouvelle fois invitée lors de la dernière campagne pour les municipales. Les candidats étaient tous favorables à la réouverture de ce petit théâtre à l'italienne fermé depuis presque 40 ans. Désormais élue, Marie-Françoise Fournier veut mettre sa promesse à exécution. "Il est en train de s'abimer, il commence à être dans un état extrémement inquiétant. Donc soit on le laisse s'écrouler et on fait autre chose à la place soit on retrousse les manches et on essaie de restaurer ce petit théâtre. Et c'est le choix qu'on a fait ".

La façade du petit théâtre de Guéret © Radio France - Sophie Peretti

Redynamiser le centre ville

Marie-Françoise Fournier ne veut pas mettre le petit théâtre "en concurence avec les autres salles guéretoise". L'idée de la municipalité, c'est de viser un autre public, "un public peut-être plus âgé qui viendrait les après-midi, le week-end". Pour la nouvelle municipalité, la réouverture du petit théâtre devrait permettre de redonner vie au coeur de ville, en ramenant du monde et en générant de l'activité.

on a saisi le moment favorable

Marie-Françoise Fournier se défend de faire de ce dossier la priorité de son mandat. "Nous sommes une équipe de 25, on travaille d'arrache pied. Mais le petit théâtre ne polarise pas toutes nos énergies. C'est un projet important et surtout on a saisi un moment qui était favorable. L'association Masquarades est arrivée à bout de souffle, parce qu'elle ne trouvait aucun interlocuteur pour la seconder. Le travail était déjà bien entamé et ce qu'on a voulu faire, se saisir de ce travail avant qu'il soit complètement à refaire, les plans d'architectes, les contacts noués".

Le petit théâtre à l'italienne de Guéret © Radio France - Sophie Peretti

Avec quel argent ?

La rénovation du petit théâtre de Guéret est estimée à près de trois millions d'euros. "Il y a déjà eu un appel du pied de la fondation du patrimoine pour restaurer ce petit théâtre explique la maire de Guéret, qui s'est soldé par une fin de non recevoir. Moi, j'ai immédiatement recontacté Stephane Bern en lui demandant s'il était trop tard ? Il m'a dit non, si vous vous dépéchez, le petit théâtre sera inscrit au loto du patrimoine en janvier 2021." La municipalité espère aussi bénéficier du soutien de la Fondation du patrimoine pour ouvrir une souscription publique. Et puis grâce à Stéphane Bern, Marie-Françoise Fournier sera à Paris la semaine prochaine. Elle sera reçue au ministère de la culture. Il se murmure que Roselyne Bachelot pourrait bientôt venir à Guéret. "Pas de promesse répond la maire, tant que je n'ai pas d'assurance". En attendant, Marie-Françoise Fournier table sur un réouverture du petit théâtre en 2022.