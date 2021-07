Le petit village de Fontès en pleine ébullition avant le passage du Tour de France

Le Tour de France va pour la toute première fois traverser ce vendredi la commune de Fontès (Hérault). Une belle vitrine pour la centaine de viticulteurs et ce village héraultais d'un millier d'habitants.

''Nous sommes excités comme des puces. Il y a une ébullition dans le village, vous ne pouvez pas vous l'imaginer'', raconte Hélène, une habitante de Fontès. Ce village héraultais se prépare à accueillir ce vendredi 9 juillet, le Tour de France cycliste. Pour la toute première fois, la Grande Boucle traverse de bout en bout cette commune d'un millier d'habitants à l'ouest de Pézenas.

Cette 13e étape emmène les coureurs de Nîmes et Carcassonne. Une étape longue de 220 km avec un passage au Pic Saint-loup, Gignac, mais aussi Murviel-les-Béziers, Cazedarnes Villepassans, ou Minerves. C'est d'ailleurs à Fontès, à 95 mètres d'altitude, que se jouera le sprint intermédiaire octroyant des points pour le maillot vert et des secondes de bonification. Un poste de chronométrage et un poste télévision seront installés sur le parking de la cave. Les coureurs arriveront d'Adissan pour remonter par le boulevard Jules-Ferry et l'avenue Frédéric-Mistral en direction de Neffiès, sur la RD174.

La caravane passera à partir de 12h45, les coureurs entre 14h30 et 14h45

13e étape du tour de France entre Nîmes et Carcassonne - .

Evidemment, Fontès et son vin seront vus dans le monde entier, dit Alain Mendez, le premier adjoint : "Nous attendons beaucoup de monde."

''Dans la commune, c'est l'effervescence''- Alain Mendez, le premier adjoint à la mairie de Fontès Copier

Depuis plusieurs jours, le secrétariat de mairie est débordé d'appels du public pour avoir des renseignement sur les horaires, les animations, sur les lieux incontournables pour voir les coureurs passer.

Le sprint intermédiaire, a lieu devant le caveau de la cave coopérative boulevard Jules-Ferry. De très nombreuses animations sont organisées avec notamment la confrérie du vin Saint-Hippolyte. Parmi les chevaliers de la Confrérie intronisés, on trouve d'anciens coureurs professionnels comme le Montpelliérain Stéphane Goubert ou le Lodévois Clément Koretzky.

Dans le village, les associations, de nombreux riverains et l'ensemble des services se sont impliqués. Corine Pastourel, la commerciale de la cave, est même montée sur le toit pour y peindre en grosses lettres "Fontès capitale du rosé, fête le Tour de France".

''On va souhaiter la bienvenue au Tour de France avec ce message vu du ciel par les caméras'' - Corine Pastourel Copier

"L'ambiance est très conviviale. Tout le monde s'est impliqué dans la commune. C'est incroyable."

Char décoré pour accueillir le Tour de France à Fontès (34) - mairie de Fontès

La cave coopérative de Fontès sera mise en avant. Son vin aussi. '"Nous en avons bien besoin en cette période", dit Jean-Luc Bousquet, son président.

Jean-Luc Bousquet, président de la cave coopérative de Fontès Copier

La commune ne pouvait pas avoir une plus belle vitrine

La Renarde à pattes noires, animal totémique de Fontès, va déambuler dans les rues avec son groupe musical.

La Renarde à pattes noires, animal totémique de Fontès - Mairie de Fontès

''On va mettre le feu'' dit Laurent représentant de la patte noire, la renarde Copier

Les cyclistes vont remonter le boulevard en passant devant le garage familial tenu par Jean-Michel Serrano, lui-même passionné de vélo, et ses deux enfants. Une grande banderole sera déployée devant leur établissement à l'attention de Julian Alaphilippe et sa compagne Marion Rousse.

''Toute la famille s'est mobilisée. Notre établissement est dans le passage du tour proche de la cave'- Jean-Michel Serrano Copier

Passage du tour de France à Fontès © Radio France - Stéfane Pocher

Des très nombreux spectateurs sont attendus. Attention il sera interdit par arrêté municipal de traverser la commune en voiture dès 9h du matin. Il faudra laisser votre voiture à l'extérieur.

13e étape du Tour de France entre Nîmes et Carcassonne © Radio France - .

Même si le peloton ne sera que de passage, la majeure partie du parcours empruntera le réseau routier départemental sur environ 160 km, coupant le département en deux. Les conditions de circulation seront ainsi modifiées en fonction de la progression de la caravane et du peloton .

À l'occasion du passage du tour de France dans l'Hérault, nous vous ferons vivre cette étape sur France Bleu Hérault. D'ailleurs, Philippe Montay passe la journée à Fontès. Il vous fera vivre l'ambiance dans la commune.

Prévention tour de France - .

Sur l’itinéraire et ses intersections, la circulation sera interdite une heure avant le passage de la caravane et rétablie un quart d’heure après le passage de la voiture « balai ».

Avec une entrée dans le Département prévue à 10h57 à Galargues, la RD1 entre Galargues et St Mathieu de Tréviers sera ainsi fermée de 10h00 à 13h15.

Le Tour de France quittera le Département à La Livinière vers 17h00, via la RD52 entre La Livinière et Trausse qui sera donc fermée entre 14h00 et 17h15.

Le parcours impactera des axes structurants ou touristiques :

- Coupure RD17 à St Mathieu de Tréviers

- Coupure RD986 entre Montpellier et Ganges

- RD32 entre St Martin de Londres et Montagnac via Aniane et Gignac

- Coupure RD609 entre Clermont l’Hérault et Paulhan

- RD13 à Roujan

- Passage sous la RD909 à Magalas, fermeture de l’échangeur

- Coupure RD14 entre Cazouls les Béziers et Cessenon sur Orb

- Coupure RD612 à Cébazan

- La circulation des poids lourds en transit sera interdite entre St Pons de Thomières et Béziers et déviée par les RD908/909 via Hérépian

- Coupure RD907 à Aigues vives

- RD10 à Minerve

- RD52 à La Livinière